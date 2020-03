EL PADRE DE SIOMARA ROBALLO DESMIENTE AL IOSPER Y ASEGURA QUE A SU HIJA LA DEJARON SIN LOS MEDICAMENTOS

Roque Roballo es un empleado del Estado entrerriano y por ser afiliado recibe del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), una muy costosa medicación que su hija utiliza todos los meses y que son indispensables para su tratamiento, puesto que su hija Siomara padece hipertensión pulmonar severa y que requiere un trasplante de pulmón.

En este sentido, Roballo, a modo de responderle los dichos del funcionario que lo trató de “faltar a la verdad”, mencionó ante cronistas de este medio que “la situación de mi hija Siomara en este momento es estable, ella está bien y su medicación llegó”, pero no obstante aclaró que “yo convoco nuevamente a los medios porque la semana pasada el señor Gerente Administrativo del IOSPER, Arnoldo Schmidt, salió a desmentir de que hayan dejado a mi hija sin su medicación, es totalmente mentira porque el contador Schmidt falta a la verdad cuando dice que habían comprado la medicación y que esta estaba en Concordia y que otra estaba en camino a esta ciudad”, espetó. “Todo esto va a seguir por la vía legal -advirtió Roballo- la verdad es que Siomara recibió la medicación porque había un mandamiento judicial, había un recurso de amparo presentado oportunamente en los tribunales de nuestra ciudad y el IOSPER se notificó del recurso presentado legalmente en día miércoles 4 al mediodía y parte de la medicación llegó el mismo día a última hora”, y puntualizó que “el medicamento que estaba faltando llegó recién al otro día, es decir el jueves pasado”, y retrucó: “el señor Schmidt no diga que no dejaron a mi hija sin medicación porque la verdad es que la dejaron sin la medicación y tuvimos que recurrir como las veces anteriores a la justicia”, y aclaró que “cuando desde el IOSPER dicen que estos medicamentos llevan cadena de frío, es mentira, están faltando a la verdad porque acá lo tengo en mi mano para mostrarle a los lectores de EL SOL que los medicamentos no llevan cadena de frío”, recalcó.

