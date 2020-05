EL PRESIDENTE DE LA MUTUAL MUNICIPAL ACLARÓ RECLAMOS DE AFILIADOS

Desde la Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal salieron al cruce de los encendidos reclamos de afiliados, aclararon que no se llamó a elecciones por la problemática de la pandemia.

En dialogo con cronistas de nuestro medio, el titular de la mutual, Edgardo Loureyro detalló un par de puntos: “el asesor legal que teníamos nosotros que es el abogado Rodrigo Ramos formó una lista y actualmente no es socio ni nada en la mutual. Anda por todos los canales diciendo que no le damos elecciones y las elecciones, él lo sabe bien, que se le entregó todas las resoluciones del INAE y lo aclaramos en los diarios que no íbamos a ser elecciones hasta que termine el tema de la pandemia.

Loudeyro agregó que tampoco se abrió la mutual por ese tema. “Cuando se actualizaron los protocolos para los dentistas y médicos hablamos con ellos y consensuamos que íbamos a abrir en la fecha que lo hicimos, por eso es muy desafortunado lo que andan comentando y hay mucha mala acción en algunos que están diciendo cualquier cosa de la mutual”.

El Presidente también dijo que no quieren es tener problemas con ellos ni inconvenientes con nadie. “Las elecciones se van a ser democráticamente una vez terminada la pandemia. Tenemos que volver a llamar a elecciones porque ese llamado lo había hecho el abogado y no fue capaz de decirme que por el tema de pandemia no se podía hacer. El mandato venció el 30 de abril”.

“El tema económico está complicado porque tuvimos que parar por orden del Intendente estas semanas por eso solo están ateniendo algunos médicos” finalizó diciendo el responsable de la mutual ubicada en calle San Martín.

