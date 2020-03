EL PROGRAMA PADRINAZGO RECIBIÓ NUEVAS DONACIONES DE ALIMENTOS

El miércoles a las 19 hs, en la Central de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia, los integrantes del Programa Padrinazgo, recibieron una donación de parte del personal y directivos, destinados a dos comedores sociales pertenecientes a dicho programa.

Además los integrantes del programa recibieron un coche para un bebé que lo precisa y que su familia está en difícil situación, el mismo fue donado por personal municipal.

También se coordinarán la entrega de pintura y elementos para la restauración de la mampostería del comedor escolar de la Escuela N°43 Bernardino Rivadavia, gesto llevado adelante por los trabajadores municipales dependientes de dicho sector.

Sobre el acto de entrega, Cristián Coronel, como vocero del Programa Padrinazgo, señaló ante cronistas de este medio que “esta nueva patriada es un esfuerzo compartido con los demás trabajadores sin distinción de cargos y que es de suma necesidad”, y puntualizó que “si bien en la parte alimentaria las tarjetas del Programa Alimentar es una ayuda, todavía no alcanza para generar un impacto altamente positivo, ayuda pero no alcanza, más si tenemos en cuenta que hay chicos que no entran en este registro y nuestros abuelos que con su magra jubilación no les alcanza para la alimentación, medicamentos o servicios, por lo que tienen que optar: o tributan o se alimentan, o pagan los medicamentos o se alimentan”, dijo y recordó: “después de cuatro años oscuros de severas secuelas en lo económico que nos dejó el «gracioso» gobierno anterior finalizó”.

