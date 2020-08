EL “TIGRE” SUÁREZ AFRONTARÁ UN NUEVO DESAFÍO

El carismático atleta Guido “Tigre” Suárez, retorna en plena pandemia y cumplirá este próximo viernes 7 de agosto con un nuevo desafío. Correrá 42 kilómetros desde las 07 horas.

En dialogo con nuestro medio, Suárez comentó que será su desafío número 22. “El viernes 7 a las 07 de la mañana en Mitre y Costanera, saldremos por LaMadrid, Avenida San Lorenzo, Alvear, Las Heras, Humberto Primo, Urdinarrain, Alvear de nuevo, Castelli, Urquiza, Scattini y costanera de vuelta, 4 vueltas en total más dos kilómetros dentro de la costanera para completar los 42 K. No quiero que me acompañe nadie para cumplir con el protocolo y que no haya aglomeración de público”.

El popular Tigre añadió que será un desafío difícil para su carrera deportiva ya que hace muchos años que no corre 42 kilómetros: “Yo soy más de las travesías y no tanto de maratón”.

Guido recordó que es una persona que siempre está entrenando: “Esta cuarentena me tuvo un poco parado, pero siempre hice gimnasia con bicicleta fija, pesas y ahora que nos dieron permiso en Concordia estamos entrenando”.

El atleta que reside en la zona ribereña finalizó diciendo que es un corredor de casi 30 años de actividad: “Tuve miles de accidentes, rodillas rotas, pero siempre estamos”.

