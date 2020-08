EL “TIGRE” SUÁREZ DEBIÓ AFRONTAR ADVERSIDADES

PERO CUMPLIÓ CON EL DESAFÍO

Finalmente el viernes 7 de agosto, día del Maratonista y San Cayetano, el atleta Guido Suárez pudo completar su vigesimosegundo desafío de su carrera deportiva. El “Tigre” soportó algunas dificultades en su rodilla pero logró el objetivo de finalizar unos duros 42 kilómetros.

En diálogo con EL SOL-Tele 5, el atleta de Concordia comentó que cumplió el desafío número 22: “Yo pensaba que iba a ser fácil pero fue muy difícil. Los primeros diez kilómetros los pasé en 59 minutos, los 20 kilómetros en dos horas y dos minutos, los 30 en tres horas y nueve minutos y ahí la rodilla se me paralizó. Yo tengo una fractura de rodilla y llegando a los 32 K en el tanque de Obras Sanitarias Paré y me puse contra el muro, ahí fue cuando me pregunté si sigo o paro y me acordé de todas las travesías que hice en mi vida y entonces entré a caminar, agarré Alvear hasta Las Heras, el Cementerio viejo, seguí hasta que llegue a la costanera aproximadamente en los 40 kilómetros y me quedó la pierna dura, no la podía mover. Me senté un ratito y me hicieron unos masajes con crema y finalmente culminé esos dos kilómetros cumpliendo la prueba en cinco horas y veinte minutos”.

El “tigre” agregó que ahora llegó el momento de descansar y pensar en la revancha para el año 2021. “He hecho muchas travesías y desafíos en m vida pero esta fue la más dura”, finalizó diciendo Suárez.

