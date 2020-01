EL VETERINARIO URANGA ADVIRTIÓ QUE TENER UN PITBULL CONLLEVA UNA RESPONSABILIDAD MAYOR

El veterinario municipal se refirió a las mordeduras de perros y en especial a las mordeduras de la raza Pitbull. Puntualizó que hay una ley provincial que es la 5499 (ley de profilaxis) que establece claramente: “en todo caso interviene el municipio porque tiene el poder de policía” y advirtió que “tener un perro de estos conlleva una responsabilidad mayor”.

Sobre los últimos ataques perpetrados por este animal, el veterinario Carlos Uranga, a cargo del Departamento de Veterinaria Municipal, señaló ante cronistas de este medio que “con respecto a las mordeduras de perro lamentablemente la mayoría son de perros mestizos. En este sentido existe en vigencia la ley provincial que interviene en estos casos, que es la ley 5499 de profilaxis de Rabia, esta ley habla claramente de todos los perros, no solamente de los perros considerados peligrosos, porque sabemos que razas son, pero la ley se refiere a todos los perros”, aclaró.

No obstante el veterinario puntualizó que “todo accidente de un animal corresponde hacerle el control, no importa la circunstancia del accidente”, y recordó que “yo siempre le explico a la gente que todo perro mordedor es sospechoso de tener Rabia porque es una zoonosis grave y mortal, por eso indudablemente hay que hacer el control antirrábico del animal”.

“Cuando me refiero a que no importan las circunstancias es porque la ley no especifica la forma en que mordió -indicó- así haya entrado un ladrón a una casa y haya sido mordido por un perro; en esos casos se debe hacer el control del animal, aunque un intruso se haya metido en un domicilio y este fuera mordido por un perro, o que alguien haya metido la mano entre una reja y fuera mordido por un perro. En todo caso se debe hacer el control del animal porque la ley no especifica en que circunstancia fue mordida una persona, siempre interviene el municipio que tiene el poder de policía”, advirtió Uranga.

“En el caso de la mordedura de un Pitbull -aclaró- también interviene la policía porque es un hecho de sangre ocurrido en la vía pública, así que también interviene la policía y el veterinario de la fuerza. Y por supuesto nosotros estamos siempre en comunicación con la parte de epidemiología del hospital Masvernat porque el médico siempre exige el control del animal”, recalcó. Por último el veterinario municipal se refirió a que: “lamentablemente las mordeduras son de perros mestizos y con respecto a la raza Pitbull siempre pasa a ser nota por la potencia de la mordedura, no es lo mismo que muerda un perro cualquiera que la de un Pitbull, la mordedura de perros de esa raza es noticia porque es un perro de mayor tasa y de mayor peso y cualquier mordedura causa un daño mayor”, aseguró y destacó que “cada vez hay más perros de esa raza y lo que la gente tiene que tener en cuenta es que tener un perro de estos conlleva una responsabilidad mayor”, y recordó que “en otros países a esta raza la han prohibido”, espetó.

