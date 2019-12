El VIOLENTO TEMPORAL DE AYER VOLÓ UNA CASILLA DE MADERA CON TODO LO QUE TENÍA ADENTRO

El violento temporal que se desató ayer alrededor de las 6 de la tarde en nuestra ciudad, provocó anegamiento de calles, algunos árboles y postes caídos. Pero lo más lamentable fue que una familia se quedó con lo puesto porque el tremendo temporal levantó una casilla de madera por el aire y la tiró al medio de la calle en la esquina de Los Gorriones y Los Jilgueros en el barrio Los Pájaros.

Sobre el mal momento que les tocó vivir y contemplando lo perdido, Ernesto Cáseres, le dijo a cronistas de EL SOL nosotros vivíamos en el barrio El Martillo, y hace 8 meses engañados nos dieron esta casilla que no tenía ménsula para sujetarla contra el piso y la tormenta de hoy la levantó por el aire, nosotros estábamos adentro y salimos por debajo de la casa cuando se estaba volando y se llevaba todo”, relató el desesperado hombre.

Del mismo modo Cáseres indicó que “ahora ya no tenemos nada, perdimos todo, se mojó todo, se nos arruinaron los muebles y lo poco que teníamos está todo mojado, los colchones, la ropa, la heladera quedó tirada y sin la puerta”, y agregó que “esta casillas es la que nos dio el señor Diego Pasarello, el viene cada vez que llueve con una bolsa de comestibles y dice que nos van a ayudar y nunca recibimos absolutamente nada”. “Lamentablemente todas las casillas están sueltas porque no tienen agarre contra el piso, la mía se voló pero la de otros vecinos se movían todas”, señaló y recordó que “la casilla de la vecina del fondo no se voló porque ella tenía a todos los nenes agarrados de las paredes de madera para que no se la llevara el viento porque de lo contrario hubieran sido dos las casas que arruinó la tormenta”, indicó y reiteró que “acá estamos tirados, así nos dejaron que nos arreglemos como podemos. Cada vez que viene una tormenta con mucha lluvia se nos moja todo, ahora me pasó esto a mío pero seguro que la próxima tormenta tal vez otro vecino tenga que pasar por lo mismo que yo estoy pasando hoy”, lamentó Cáseres.

