EMPLEADOS MERCANTILES NO ESTÁN MUY DE ACUERDO CON EL CAMBIO DE HORARIO

Tras el anuncio del intendente Francolino sobre la extensión horaria programada a partir de este lunes en el comercio local, el Centro de Empleados de Comercio Concordia (CEC) señaló que fue un planteo de los comerciantes en el que alegaban que temprano no andaba gente y querían hacer el cambio. Desde la entidad de los empleados mercantiles manifestaron que no están de acuerdo y reiteraron que estaban conformes con el cierre a las 16 ya que los empleados podían irse temprano a sus hogares.

En diálogo con cronistas de nuestro medio, Juan José Simontetti, como referente de la institución que nuclea a los trabajadores del comercio local, señaló que “poca gente recorre los comercios después de las 13 porque al mediodía no hay mucha gente que quiera salir porque la gente anda en los horarios de la mañana o a primera hora de la tarde”, y acotó que “en general no ha salido mucha gente a la calle, en especial, las personas mayores no quieren andar en la calle, por eso en cierta forma creo que modificar los horarios como una forma de atraer clientes quizás sea un intento de generar ventas en momentos económicos complicados”, y opinó que “no hay mucha plata en la calle pero gente hay comprando”.

Finalmente el referente de los trabajadores mercantiles sostuvo que: “volver al movimiento que había antes no va a ser fácil ni de un día para el otro pero hay buena repercusión porque hay gente en los negocios”, no obstante aclaró: “no en la medida que vendían antes pero creo que esto va a ir tomando forma en la medida en que la gente empiece a perder el miedo”, y vaticinó que “por el momento, el virus no está circulando la gente se va a animar a salir. Distinto hubiese sido el caso en que hubiese habido casos. La gente tiene mucho miedo. Creo que vamos a volver a la normalidad siempre y cuando no pase nada”, indicó.

