EMPRENDEDORES LOCALES VENDEN SUS PRODUCTOS DE MANERA ONLINE Y CON ENTREGA A DOMICILIO

Hoy el Mercado En Tu Barrio sigue vendiendo sus productos pero de manera virtual porque los emprendedores locales no están en los habituales stand en la plaza principal de nuestra ciudad pero se las ingenian para seguir vendiendo, lo hacen de manera online y con entrega a domicilio. Vale destacar que para la mayoría de los emprendedores, la venta de su producción es el único sustento familiar.

Sobre esta realidad, Hermelinda, una emprendedora que cultiva sus productos en la huerta ecológica “La Gloria” ubicada en el barrio Lavardén, al norte de nuestra ciudad, le dijo a cronistas de este medio que: “yo soy productora hortícola y pertenezco a la Cooperativa Red de Comercio Justo Pirí Hué, nosotros vivimos de las ventas que hacemos en las ferias intinerantes en diferentes puntos de la ciudad”.

“Ahora como la feria está cancelada por la cuarentena, nosotros optamos por esta modalidad -dijo- que es hacer la venta online y tipo delivery, es decir, hacer la entrega de la mercadería a domicilio. Yo personalmente tomo pedidos por whats app o por facebook y reparto los días miércoles y los días sábados con motomandados que realizan la entrega a domicilio”.

Del mismo modo la emprendedora local enfatizó que “con esto de la cuarentena nosotros tuvimos más demandas de las que pudimos abastecer”, reconoció y dijo: “la gente está en su casa y le queda más cómodo comprar nuestros productos de verduras sin salir de la casa”. Sobre la pandemia del coronavirus, Hermelinda reconoció que: “estamos todos muy preocupado por la salud nuestra y la de todos”, y mencionó que “la situación económica está bastante fulera para todos pero si todos respetamos este momento y nos movemos dentro de los parámetros que podemos y que tenemos permitido hacerlo, esto va a marchar bien”, y recordó que: “nosotros para poder trabajar tuvimos que sacar un permiso especial que nos dio el RENAR (ahora es ANMaC), y también el municipio para poder circular porque de lo contrario no podríamos hacerlo”, y recordó que “tenemos compañeros de Estación Yuquerí y de Calabacilla que están aislados porque les cortaron los caminos y no pueden salir, ellos no pueden sacar su verdura, no pueden venir a la ciudad a vender y tienen que subsistir, por eso -dijo- estamos viendo como le podemos solucionar ese problema a estos productores”.

