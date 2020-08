EN EL ABORDAJE EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN NO DETECTARON NINGÚN CASO

Desde la municipalidad de nuestra ciudad, señalaron que no se detectaron casos sospechosos en el abordaje en zona del barrio San Agustín. No obstante pidieron tener cautela y no relajarse ante la pandemia y admitieron que los familiares de los concordienses que están Covid-19 positivo, les dijeron que “habían tomado mate con ellos”.

En este sentido, el intendente Alfredo Francolini, expresó ante cronistas de este medio que: “hay que tener en claro que no tenemos cien casos, ni que se nos fue nada de las manos”, y adelantó que “vamos a hacer los estudios necesarios para detectar casos que puedan ser asintomáticos en el barrio”, y destacó que “en el abordaje realizado este jueves (por ayer) en el barrio San Agustín y zonas aledañas, no se detectó ningún caso compatible con la denominación de sospechosos, o sea -dijo- vecinos que tengan fiebre, tos o dificultad respiratoria”.

El mandatario local recomendó: “que nadie entre en pánico, al contrario, lo que la gente tiene que entender es que hay que tomar conciencia de que Concordia puede seguir teniendo casos, por lo que tenemos que seguir tratando de no circular y no relajarse”, recomendó.

