EN EL SANATORIO GARAT TIENEN UN PROTOCOLO PARA COMBATIR LA PANDEMIA

El Director del Sanatorio Garat, Dr. Jorge Díaz Vélez dio un pantallazo general de cómo se están aplicando los protocolos en caso de un hipotético paciente con COVID-19. Además habló de la reunión con el Gobernador Gustavo Bordet y destacó el trabajo que se está haciendo con los controles en la intersección de Monseñor Rosch y la Ruta 015.

En este sentido, el Dr. Díaz Vélez, en dialogo con un equipo de cronistas de EL SOL-TELE 5 comenzó diciendo: “nosotros ya tenemos todo armado desde el paciente que ingresa por la guardia, si reúne todas las condiciones que están todas por escrito para sospechar este virus, se toman todos los recaudos, se lo ingresa de ser necesario a la institución sea a una habitación común y corriente o en caso de que sea necesario terapia intensiva también está previsto, nosotros tomamos la muestra confirmatoria, se envía al hospital y desde allí se envía a Paraná que es donde se están haciendo los respectivos análisis”, señaló.

El reconocido médico Director del Sanatorio Garat, contó que “afortunadamente” no han tenido ningún caso positivo. “En algún momento hubo un caso dudoso pero finalmente fue negativo. Estamos preparados dentro de lo que podemos decir porque si sucede lo que ocurrió en otros países como Italia, España u hoy Estados Unidos, nosotros no vamos a ser la excepción, peor aún porque nuestra salud tanto pública como privada no está preparada realmente para tanto”, y soslayó que: “se ha tratado de mejorar un poco la situación en este último mes y medio pero desde las instituciones privadas no ha cambiado mucho a lo que era previo a esto porque el estado nacional ha confiscado todo lo que es la producción de respiradores y demás y lo ha volcado un cien por ciento a las instituciones públicas. Entonces nosotros no tenemos más respiradores de los que teníamos cuando comenzó esto”, afirmó.

El médico Gastroenterólogo sostuvo que desde salud pública tuvieron “una reunión con el Gobernador Gustavo Bordet en Paraná” y les dijo que se les iba a “proveer materiales pero hasta ahora no lo hemos visto”, no obstante soslayó: “ahora sí, vemos que es positivo que la salud pública sea la que se encargue de manejar esta situación y que sean las instituciones privadas ya sea sanatorios y clínicas en las provincias las que se encarguen de las cirugías y las enfermedades agudas y que la salud pública sea la que centralice el manejo de los pacientes infectados”, destacó.

Díaz Vélez agregó que se ha manejado muy bien el tema de ingreso y egreso de ciudadanos de la ciudad. “La gente que está en la zona de las termas haciendo el trabajo realmente hay que felicitarla y les digo que sigan adelante porque es lo que ha hecho que Concordia no vuelva a tener casos positivos”, reconoció.

Por último el director del Nosocomio ubicado en calle Concejal Veiga 658 recordó que “en terapia intensiva son diez camas y hay 6 o 7 respiradores y el total de camas en el sanatorio es de 60”, acotó finalmente.

