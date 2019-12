EN PLENA TORMENTA SE LE LLENÓ DE LÍQUIDOS CLOACALES ADENTRO DE LA CASA

A raíz del vendaval de viento y lluvia que se desató ayer de tarde en nuestra ciudad, una familia que vive en calle Colón al 1013 debió soportar que litros y litros de líquidos cloacales brotaran en el interior de su domicilio. Aseguran que en la esquina de Colón y Montevideo hay una cámara y que está tapada, por lo cual desde la tormenta del día sábado 14 de diciembre, cada vez que llueve, tiene que pasar por lo mismo.

En este sentido, Lorena Medina, propietaria de la vivienda invadida por los desechos sanitarios, le dijo a cronistas de este medio que “el fin de semana del 14 de diciembre, comenzó a ingresar el agua de cloaca adentro de mi casa, teníamos 30 centímetros de altura de agua en los pisos, el líquido cloacal vuelve de la cámara que está en la esquina y brota por el baño y por todos lados”.

“Nosotros destapamos la cámara que está en la casa pero el problema específicamente está en la calle porque de ahí viene todo esto como se puede ver. Esto es mierda pura lo que brota y viene de la calles”, rezongó y agregó que “llamamos oportunamente a defensa civil, llamamos al EDOS; recién apareció una cuadrilla el día martes 17 pero no pasa nada”, exclamó con signos de desazón y bronca.

Medina recordó que “cada vez que llueve tenemos el mismo problema, después de la última tormenta volvimos a llamar pero a partir de ahí ya no nos dieron bolilla. Pero ahora con esta lluvia de hoy (por ayer) ustedes -le dijo a los cronistas- pueden ver el desastre que es adentro de mi casa, un olor a cloaca insoportable y esto no pude ser, no hay derecho a que nosotros y los chicos tengamos que soportar que brote mierda adentro de mi casa”, rezongó.

