En Villaguay salieron a escrachar a los legisladores que apoyaron la “Emergencia Solidaria”

La aprobación del proyecto de Ley que el gobernador Bordet envió a la legislatura y que se conoció como la Ley de Emergencia Solidaria despertó la ira de opositores acérrimos y de otros sectores de la comunidad que se ven perjudicados con esta nueva legislación. En Villaguay se dio una andanada de manifestaciones parientas del escrache y las agresiones por redes sociales que se subieron de tono y hubo intercambios fuertes entre gente de a pie, militantes y de otros sectores de la vida social y política de la ciudad. Los dardos fueron dirigidos, en particular, a las figura del ex intendente, y ahora senador, Adrián Fuertes y el diputado provincial Juan Pablo Cosso, un joven cuadro político muy valorado por sus compañeros de militancia en la ciudad mediterránea. El Partido Justicialista de Villaguay se vio urgido de emitir un duro comunicado en defensa de sus referentes en el que – en una parte- expresa que “aceptamos y entendemos las críticas de los compañeros representantes de los trabajadores y de aquellos que ganan más de 75.000 pesos y reclaman porque se sube temporariamente el aporte para su propia jubilación o sueldo, pero lo que no vamos a aceptar jamás es que dirigentes y militantes de Cambiemos, que en el ámbito nacional los últimos 4 años destruyeron la economía de nuestro país, causaron más daño económico que está ley que la Legislatura aprobó hoy, solamente contabilizando el aumento de las tarifas eléctricas, gas y combustibles lo que elevó los precios de los bienes y servicios a niveles extravagantes y padecidos no por el 10 % de la población que gana más en el sector público sino por el 100 % de los argentinos y especialmente a los excluidos, trabajadores comerciantes y pymes.”

El comunicado del Partido Justicialista de Villaguay

AL PUEBLO DE VILLAGUAY:

La paralización de la economía mundial y nacional por efecto de la pandemia Covid 19 provocó la caída de casi el 40 % de los ingresos del estado provincial cuando esta había logrado, con un enorme esfuerzo, el equilibrio financiero a pesar de la incesante caída de la actividad económica entre 2015 y 2019.

Estos números reflejan la peor caída de la economía en la historia de nuestro país y ha puesto en riesgo el pago, en tiempo y forma, de salarios y jubilaciones de los empleados públicos y el cumplimiento de otras obligaciones del estado provincial para con el resto de los ciudadanos que no pertenecen al sector público y que han sido impactados de lleno por el deterioro económico agravado por la pandemia y son más del 90 % de los entrerrianos que viven del trabajo y las actividades económicas privadas.

En primer lugar es importante destacar que la mayoría de los recursos obtenidos por la «Ley de Emergencia Solidaria» se van a utilizar para pagar las jubilaciones y sueldos de los propios empleados públicos, por el otro, enfrentar la emergencia implica subir durante un periodo de 12 meses un pequeño porcentaje los aportes jubilatorios a solamente un 15 % de empleados públicos que ganan más de $ 75.000, y esto incluye Funcionarios políticos, Legisladores (Senadores y Diputados), Jueces y empleados públicos y como se ha dicho en reiteradas oportunidades, los empleados públicos (docentes, trabajadores de la salud, etc.) que ganan menos de esa suma NO son alcanzados y siguen aportando el 16%, lo mismo que ya venían aportando.-

Por otro lado se afecta a aquellos que tienen más de 1000 (mil) hectáreas de campo, no al pequeño productor, estas tierras en su mayoría están en manos de Sociedades que ni siquiera son entrerrianas, se afecta a los Bancos que se han enriquecido en los últimos años y a las empresas del rubro mayorista de medicamentos (No Pymes ni Cooperativas) con un aumento de los ingreso brutos.

Es decir, la ley abarca cuatro sectores que no han visto restringidos sus ingresos (sector público) o han podido durante la pandemia desarrollar con normalidad sus actividades (bancos, producción agropecuaria y producción y distribución de remedios).

Aceptamos y entendemos las críticas de los Compañeros representantes de los trabajadores y de aquellos que ganan más de 75.000 pesos y reclaman porque se sube temporariamente el aporte para su propia jubilación o sueldo, pero lo que no vamos a aceptar jamás es que dirigentes y militantes de Cambiemos, que en el ámbito nacional los últimos 4 años destruyeron la economía de nuestro país, causaron más daño económico que está ley que la Legislatura aprobó hoy, solamente contabilizando el aumento de las tarifas eléctricas, gas y combustibles lo que elevó los precios de los bienes y servicios a niveles extravagantes y padecidos no por el 10 % de la población que gana más en el sector público sino por el 100 % de los argentinos y especialmente a los excluidos, trabajadores comerciantes y pymes.

Miles de Pymes cerradas, comerciantes fundidos, reforma jubilatoria, cortes de pensiones con discapacidad y no vimos a ningún dirigente de Cambiemos de Villaguay salir a pedir algo en los medios a los representantes de su partido.-

Capítulo aparte y juzgamiento de la historia merecerá en otra oportunidad haber endeudado profundamente al país y permitir la fuga de esos recursos en forma inmediata.

Además de lo mencionado precedentemente que padecimos hace poco tiempo durante el gobierno de Cambiemos, cuyos dirigentes aparecen ahora rasgándose las vestiduras en defensa de los trabajadores que permanentemente descalifican y que cuando éstos se expresaron en las calles les respondieron con represión, es importante hacer un poco de revisionismo de la historia reciente de lo que hicieron cuando fueron gobierno en la provincia y tuvieron que sancionar leyes para afrontar crisis mucho más leves que la actual.

Y lo que hicieron es sancionar la ley 9235 y dejando sin empleo sin piedad ni miramientos a 4.000 trabajadores públicos, muchos de ellos de Villaguay, condenando a la miseria a miles de familias entrerrianas.

Por si esto fuera poco, posteriormente sancionaron la ley 9359 por la cual entraron en circulación los tristemente célebres «Bonos Federales» que sumieron a toda la población de la provincia en una situación económica catastrófica por todos conocida y padecida.

Es necesario que las nuevas generaciones sepan de quienes, en el pasado reciente, sufrieron en carne propia la ignominia y la vergüenza de las leyes que sancionaron quienes hoy impúdicamente desde la politiquera de comité se rasgan las vestiduras con el oportunismo típico de aquellos que cuando tienen la oportunidad de gobernar hacen exactamente lo contrario de lo que pregonan cuando son oposición, lo cual ha quedado absolutamente probado en los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos.

El sector privado que no aguanta más y el sector público que gana menos de 75.000 pesos también eligió a nuestros representantes y entiende que es necesario el esfuerzo en este contexto especial de Emergencia no solo de nuestra provincia, sino nacional y mundial y entiende que aprobar una ley (que puede gustar o no) no se trata de traiciones sino de respetar la institucionalidad.-

POR LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE MANIFESTAMOS NUESTRO ABSOLUTO APOYO A LOS COMPAÑEROS ADRIAN FUERTES Y JUAN PABLO COSSO ANTE LOS AGRAVIOS E INSULTOS QUE HAN RECIBIDO POR PARTE DE DIRIGENTES POLÍTICOS O ADHERENTES DE CAMBIEMOS, COMO ASÍ TAMBIEN A TRAVÉS DE LOS MULTIPLES PERFILES FALSOS DE REDES SOCIALES QUE UTILIZAN COMO HERRAMIENTA POLITICA DIRIGENTES O PARTIDOS QUE CUANDO LES TOCÓ GOBERNAR NO LE HAN DEJADO NADA AL PUEBLO DE VILLAGUAY.-

PARTIDO JUSTICIALISTA DE VILLAGUAY

