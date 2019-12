ENRIQUE CRESTO ES LA CONTINUIDAD NATURAL DE GUSTAVO BORDET

La cita era a las 8,30 horas. Ya habían pasado más de 45 minutos desde la hora pautada para la entrevista. En ese lapso de tiempo había visto desfilar a Presidentes de Comisiones Vecinales, vecinos comunes, madres con hijos, personas con necesidades. Todos querían hablar con Jaime. Y todos hablaron con el. En los años que llevo ejerciendo mi profesión, salvo la Privada del Intendente, no recuerdo haber visto otra sala de espera tan ajetreada ni con tanta variedad de público asistente. No se si obtuvieron lo que buscaban pero todos salieron con una sonrisa.

Cuando al fin me indican que pase, me encuentro con una oficina muy modesta casi paupérrima, sin ventilador ni mucho menos aire acondicionado. Estaba sentado con las manos cruzadas sobre el escritorio, nervioso, haciendo círculos con los pulgares.

Le pregunto por la larga espera y me contesta entre risas: -Porque tenía la esperanza que te cansarás y te fueras- , demostrando su incomodidad con la situación y su poco acostumbramiento a recibir periodistas.

Que balance puede hacer de su gestión en la Coordinación de Comisiones Vecinales de la Intendencia de Enrique Cresto?

En esta gestión hemos realizado un importante trabajo de regularización y normalización de las comisiones vecinales. Concordia tiene más de 100 barrios. Hemos llevado adelante más de 45 elecciones en los distintos barrios de Concordia. Eso nunca se había hecho. Además se han realizado comicios en Barrios que por una u otra razón hacía más de 15 años que no tenían la posibilidad de elegir.

Eso demanda una gran presencia en el territorio y… sabemos que los funcionarios muchas veces son reticentes a concurrir o bajar a los barrios…

Antes que todo, yo no me considero un funcionario, me considero un militante social e intento desarrollar las responsabilidades que me delego el Intendente con esa perspectiva. Nací y siempre viví en la zona noroeste de nuestra Ciudad. Mis hijos, mis amigos, mis afectos, toda mi vida transcurre allí. Aparte la impronta que el Intendente le imprimió a su gestión no me permite ni siquiera pensar en la posibilidad de especular o “hacer la plancha”. Imagínese que, la semana pasada todavía no había amainado el temporal y el Intendente ya estaba en la puerta de casa para ir a recorrer los barrios

mas afectados. Estuvimos hasta la madrugada sin parar. En ese sentido no tengo nada para reprocharle, siempre está al pie del cañón.

Parece una rara coincidencia pero cada inicio de gestión de Cresto, sucede un fenómeno climático de importancia que lo obliga salir a atender de urgencia…

Es cierto, cuando inicio su primera gestión vino un temporal fuertísimo que voló techos y volteó arboles y a los pocos días llegó la inundación más grande de los últimos 50 años. Empezamos cuesta arriba y ahora pasó casi lo mismo.

Dijo que en lo relativo a la asistencia a las familias afectadas por las tormentas no tiene reproche, en que otro eje de gobierno si tiene reproches o críticas a la gestión del Intendente?

Primero, yo también soy parte de esta gestión. El Intendente me ha distinguido con la posibilidad de acompañarlo desde mi lugar en su gestión y le estoy muy agradecido. Si la critico, escupo para arriba. Eso no quiere decir que no tenga objeciones o distintos pareceres sobre el funcionamiento de algún Área del gobierno local. Mis diferencias y los requerimientos de las Comisiones Vecinales las planteo todos los días y a quien corresponde, pero siempre puertas adentro. También, mirando estos 4 años para atrás, como militante barrial, debo reconocer que la Municipalidad de Concordia ha hecho mucho, sobre todo teniendo en cuenta que la C.A.F.E.S.G. prácticamente ha desaparecido en lo relativo a la ejecución de obras y muchos programas que dependían de Nación fueron suspendidos o desarticulados. También se ha notado la ausencia total de C.T.M., que ha dejado de colaborar con las instituciones de nuestra Ciudad. Existen demandas insatisfechas pero tengo el convencimiento de que en esta nueva etapa que se inicia se podrá concretarlas.

Ahora como militante político que es: Como ve a la Argentina, a Entre Ríos y a Concordia en particular en los próximos años?

Creo que con la llegada de Alberto y Cristina comienza una nueva etapa de empoderamiento del pueblo y de ampliación de derechos. Yo tengo muchas esperanzas en este nuevo gobierno. Con un grupo de compañeros, la mayoría del campo vecinal, hemos trabajado y militado mucho por la vuelta de Cristina Kirchner. Cuando le estaban allanando sus propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz y muchos apostaban al fin de su vida política, nosotros fuimos los únicos que salimos a respaldarla en Concordia y en la Provincia. Muchos dirigentes locales nos decían que estábamos equivocados, que no volvía mas, que era mala palabra y ahora se tiran en palomita para sacarse una foto con ella. Esos dirigentes me dan pena. Y también están

los otros… los que fueron funcionarios de ella o de Néstor y ahora quieren este cargo o aquel cargo pero que en las horas difíciles no la apoyaron ni con un meme en el Whatsapp.

En Concordia y en la parte de la Provincia que pude recorrer se dio un fenómeno de características particulares que yo nunca había visto: la construcción de la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se dio de abajo hacia arriba, primero fueron las bases las que se sumaron y después fueron los dirigentes. No tengo dudas de que fue así, cuando los dirigentes todavía especulaban con ir por un lado o por otro, la inmensa mayoría de la gente de a pie ya tenía puesta la camiseta de Cristina. Y a los dirigentes no les quedo otra, adherían al proyecto de Alberto y Cristina o quedaban afuera y enfrentados con la militancia.

Creo que nuestro pago chico tiene enormes posibilidades para desarrollarse en los próximos años. Con la conducción de Gustavo Bordet y Enrique Cresto y el apoyo del gobierno nacional, lo tenemos que lograr. Además, desde mi humilde opinión, Enrique Cresto es la continuidad natural de Gustavo Bordet. Y eso se va a ver en estos cuatro años que vienen.

Usted habla de Enrique como la continuidad natural de Gustavo Bordet, pero otros hablan de un cierto enfriamiento en la relación del Gobernador con el Intendente. Que opina al respecto?

No me sorprende esa versión, debe venir de los mismos fracasados que en estos 4 años han buscado la enemistad entre ambos. Porque hay personajes, de ambos lados, que continuamente han intentado esa separación para ver si pueden manotear alguna candidatura a diputado o senador. Llegado el momento, Concordia sabe que le conviene a Concordia. Y repito: Enrique Cresto es la continuidad natural de Gustavo Bordet y estamos trabajando, con un grupo de compañeros, hace mucho tiempo para ello.

Por último, que mensaje le quiere dejar al movimiento vecinal de Concordia, con motivo del Año Nuevo?

Lo mismo que le trasmito a cada uno en cada oportunidad que nos juntamos. El vecinalismo ha tenido un rol importantísimo en los primeros 4 años de la Intendencia de Enrique Cresto. Buena parte de la paz social que ha vivido Concordia en este tiempo fue gracias al trabajo de los Presidentes Vecinales y creo que el Intendente lo ha reconocido en el discurso de Asunción. Este 2020 que comienza tiene que ser el año en que ese reconocimiento se efectivice en hechos y obras, pero es el Vecinalismo quien tiene que decidirse si va a fondo por ese reconocimiento o se queda a mitad de camino.

Mario Irigoy

