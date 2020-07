ENTRADERA Y MUERTE EN PLENO CENTRO DE CONCORDIA

PLENO CENTRO

Dos ignotos encapuchados le dieron muerte violentamente a docente jubilada de 54 años.

Pasadas las ocho de la mañana de ayer, una persona que se dedica a los trabajos de jardinería, concurrió a un domicilio ubicado en calle San Luis al numeral 1023. Como nadie lo atendió, el jardinero, llamó por teléfono a la hermana de la dueña de casa quien, de inmediato llegó al lugar y al entrar al domicilio se encontró con un cuadro estremecedor, su hermana, María Teresa Galli de 54 años, estaba tendida en el suelo sin vida y vio a dos encapuchados que corrían para los fondos de la casa escapando de la escena del crimen.

Aparentemente y sin robar nada, los delincuentes se fugaron por el interior de la manzana y se estima que habrían andado por los techos de los vecinos y, si bien los peritos policiales tomaron rastros en el lugar de los hechos, las autoridades no tienen ninguna novedad sobre la identidad de los autores del sangriento homicidio, como así tampoco el paradero, ni la identidad de los asesinos.

UNA ENTRADERA EN PLENO CENTRO

Posteriormente,este medio, obtuvo algunos datos fragmentarios de los investigadores que dicen que la docente fue asesinada por al menos dos individuos que ingresaron a la propiedad en ocasión de robo. Se agregó que la víctima era una reconocida y muy querida profesora de Biología ya jubilada y que había ejercida la docencia en la escuela Comercio N°1 y en el Instituto de Profesorado «Concordia». Al momento de la entradera, María Teresa se encontraba sola.

LA HABRÍAN ASESINADO A GOLPES EN LA CABEZA

Ya en horas del mediodía y mientras se realizaban las pericias de rigor por la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, ante la atenta mirada de los tres fiscales intervinientes, los abogados Francisco Azcué, José Arias y Mario Guerrero, fuentes bien informadas comentaron ante nuestros cronistas que “si bien falta aún el informe oficial de la autopsia, estiman que la docente habría fallecido por los golpes de un objeto contundente que presentaba a simple vista en la zona de la cabeza”.

PANDEMIUN DE GRITOS Y CORRIDAS

En momentos en que las autoridades estaban realizando las actuaciones, se escucharon gritos entre los policías y de inmediato salieron corriendo de sur a norte por calle San Luis, hasta doblar en Avellaneda, y con armas en mano los uniformados se dirigieron e ingresaron a los fondos de una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 1030, porque se pensó que andaría una persona sospechosa pero no se sabe si la situación era por haber escuchado ruidos en los techos de la casa o por la alteración nerviosa de los vecinos que creían escuchar ruidos y corridas que solo percibían en su psiquis.

Vale destacar que a la par de los policías también corrían los vecinos y los familiares de la víctima que, en plena carrear gritaban y exigían “agárrenlo, que no se escape ese HDP”, pero en realidad, o el HDP era invisible o ya a esa altura los dos supuestos agresores se habían esfumado de la escena del crimen.

LA REACCIÓN DE LOS FAMILIARES

Ya avanzada la mañana, otro familiar directo de la víctima, un hombre de unos 60 años, llegó corriendo al lugar desde calle Avellaneda, rompió las cintas perimetrales y quiso entrar a la casa a los gritos de “lo voy a matar, lo voy a degollar, lo voy a cagar a balazos, déjenme que lo agarro yo”. Luego, uno de los fiscales logró frenarlo y calmarlo, aunque el hombre, visiblemente shockeado por la situación, le decía al fiscal: “ya sé lo que me vas a decir, pero te aclaro -dijo- si yo lo agarro lo voy a degollar, lo voy a cagar a balazos”, insistía.

CÁLIDOS RECUERDOS DE DESPEDIDA EN LAS REDES SOCIALES

A medida que se iba conociendo la noticia del homicidio de la docente, estallaban las redes sociales que se llenaron de mensajes en los que despiden a quien fuera una muy querida y reconocida profesora de Biología y Educación para la Salud. Entre los mensajes de docentes y alumnos, recordaban con afecto y palabras de agradecimiento.

No faltaron los comentarios que mencionaban: “Que bronca e impotencia que tenemos, la Tere fue una profe de mente abierta en una época de mentes cerradas, te voy a recordar como un icono de la docencia. Que en paz descanses querida profe”, escribían los alumnos.

“No puedo creerlo, UNA DOCENTE EJEMPLAR Gracias por cada una de las enseñanzas, por cada consejo. Muy muy triste!#QueSeHagaJusticia”, expresó otra joven.

«Envío mis condolencias a la familia de nuestra profesora Teresa Galli, quien supo ganarse el afecto de tantas personas, entre quienes me encuentro. Sabremos retribuir y multiplicar su amor. Les abrazamos profundamente».

“Teresita Galli fue una de las mejores profesoras que tuve en mi vida. Que tristeza”, indicaba otra.

«QEPD Teresa Galli, se nos fue una gran profesora y excelente persona. Que se haga JUSTICIA y encuentren a esos hijos de puta!»

«Mataron a unas de las mejores profesoras que conocí y fuera de la escuela una hermosa persona! Siento tanta tristeza, pero a la vez tanto odio! Y no quiero sentir eso! Pero la mataron y la vida no vale nada! Esto es muy muy triste!!!!!».

ALGO RARO HAY EN EL HECHO

Quienes trabajamos desde hace tiempo en el ámbito de las noticias policiales, tenemos aquello que se les reconoce a los médicos antiguos que disponen de un ojo clínico que les permite advertir las probables enfermedades que trae el paciente apenas lo ve.

Sin contar con una bola de cristal, el hecho de la entradera y muerte de la joven jubilada docente carece de algunos presupuestos habituales en el mundo del hampa que no se conocen si existen, porque los fiscales no han querido adelantar absolutamente nada para evitar que los supuestos encapuchados sepan cómo se acerca la ley para tocar a su puerta.

¿TENIA DINERO?

Como se sabe, los cacos buscan afanosamente la plata física, no les interesa casi nada que no sea dinero contante y sonante. En este sentido no se sabe si la docente guardaba en su casa plata y si fuera así si esa información podría haber trascendido del ámbito familiar a otro que llegase a los oídos de los criminales. Si ese fue el móvil del crimen pudo haber ocurrido un pedido del sitio en donde se guardaba el botín para torturar a la docente para que lo diga y que, en esa acción, se les fue la mano y la mataron. Lo extraño es que para causarle la muerte hubo que pegarle en la cabeza con un objeto pesado que los investigadores dicen que no encontraron en la casa y es impensable que los cacos huyan con un pesado objeto en sus manos.

¿VIVIA SOLA?

Es un dato que aún no pudo ser corroborado y si así fuera si los cacos ya tenían información que al inusual horario para una entradera se encontraría en su casa sin compañía alguna y a merced de sus intenciones.

EL JARDINERO

Desde que tiempo hace que trabajaba para la docente y cuanto fue el tiempo que demoró en avisar a su hermana que la dueña de casa no la atendía.

LAS CÁMARAS

Hasta anoche se decía que solamente se encontraron dos cámaras al frente de la casa, pero que no grababan por lo que resultan inútiles para la investigación, sin embargo, si como se dice se escaparon por la parte de atrás de la casa, aparte de haber dejado huellas, tienen que haber salido por algún lugar cuyos ocupantes tendrían que haber escuchado el ruido de pisadas en el techo, sobre todo, en un momento de escape en el que quienes huyen no tienen tanto cuidado como para caminar sigilosamente, sino que lo hacen a las carreras.

EN QUE LLEGARON LOS CACOS

No se ubicó (al menos no se sabe) alguna moto abandonada en las cercanías de la escena del crimen. Ni otro rodado. Los asesinos parecen más que encapuchados fantasmales seres que se desvanecen en el aire. Tampoco los colectivos que pasan por las cercanías han reportado que viajaban en ellos dos personas extrañas. Ni un remis reporto haber llevado en cercanías a dos personas que podrían ser los autores del crimen.

SALIDAS SOCIO LABORALES

No se tiene información sobre si actualmente se están acordando la salida socio labores de la UP3 y si en el caso que así sea, hay alguno que tenga el perfil para hacer un hecho de estas características que pueda desenvolver algún ovillo para llegar a los asesinos.

PRESOS QUE CUMPLIERON LA CONDENA

La investigación también está centrada en verificar si hay presos que hayan cumplido recientemente la condena y que tengan también el perfil como para hacer un hecho de estas características.

Pareciera que estamos en un hecho en donde él o los criminales son primarios en lugar de avezados delincuentes que no cometerían la torpeza de cargarse una muerte para obtener…nada.

Y esto es lo que, justamente, demora la investigación ya que se busca perfiles de delincuentes no de aprendices que hayan cometido su hecho con tanta mala suerte de cargar ahora sobre su espaldas con una muerte y la posibilidad de una larga estancia en la cuadrada de Alem 424.

