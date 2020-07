ENTRE IOSPER Y LOS SANATORIOS DE NUESTRA CIUDAD

CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE

Actualmente no hay convenio entre la Obra Social de IOSPER y la cámara sanatorial de Concordia. Desde el Sanatorio de calle Presbítero Del Castillo y 1º de Mayo esperan tener negociaciones serias para llegar a un acuerdo.

En diálogo con EL SOL-Tele5, el director del Sanatorio Concordia, Juan Carlos Montangie comentó que la situación contractual es que no tienen convenio en este momento porque hace dos meses y medio que están negociando donde legalmente según el acta acuerdo firmado habían denunciado porque necesitaban que mejoren los aspectos fundamentales como los tiempos de pago que son muy largos y las mejoría de las auditorias donde pidieron una auditoría en terreno para tratar de mejorar los tiempos de pago. “Hoy en día lo que venía haciendo IOSPER es el 50 por ciento a treinta días y el resto en novena o más días y eso es imposible bancarlo en el tiempo”, dijo.

En cuanto a si los afiliados a IOSPER deben atenderse en el sanatorio y después tienen que pedir el reintegro a la obra social, el galeno señaló que van a hacer todo el procedimiento: “No lo vamos a facturar porque es gasto sanatorial, todo lo que son honorarios médicos que pasa por la Asociación Médica lo tendrán que pagar en IOSPER y nosotros por los gastos le daremos un recibo con lo que le deberíamos facturar a IOSPER”.

El titular del Sanatorio Concordia reiteró que esperan y necesitan algún tipo de arreglo, pero teniendo una mesa de negociaciones seria y definitoria. “El director plantea que no puede ser diferente a otros sanatorios y nosotros planteamos que no podemos vivir con esta situación de no saber cuándo podemos cobrar y cuantos serán los términos de las auditorías posteriores que llevan mucho tiempo, entonces realmente el relato del director del IOSPER es bastante falso, necesitamos llevar alguna negociación directa y buscarla”.

“Él pretende que todo lo resuelto a través de ATER en Paraná, que por eso nosotros decidimos hacer la Cámara Sanatorial de Concordia, sea solamente lo que plantean ellos. Eso es muy dictatorial, no es una negociación, ellos imponen cosas y creemos que vivimos en una democracia y no en un autoritarismo que es lo que quiere imponer el señor Fernando Cañete”, sostuvo.

