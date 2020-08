EX FUNCIONARIO MUNICIPAL ACLARO SOBRE ACUSACIONES EN SU CONTRA

El ex titular de la dirección de prensa de la municipalidad de Concordia, eligió nuestro medio para llevar una aclaración ante la sociedad. En este sentido, el ex funcionario municipal aseguró que él no tuvo ningún inconveniente en la vía pública conduciendo su automóvil. Además, el ex titular de prensa municipal, adelantó que presentó “una demanda contra el Secretario General de la UOEMC”.

Medina fue golpeado por Maxi Torres (fotos)

Específicamente, sobre la aclaración pública, Gabriel Medina enfatizó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “quiero decirle a un medio digital que me mencionó con injurias, que hay una caratula sobre daño 5995/20, donde yo aclaro que en ningún momento me resistí ante la autoridad y en ningún momento tuve ningún tipo de altercado”, aseguró.

No obstante recordó que: “el expediente, solamente habla de daños”, y reseñó que “todo fue por una persona que me venía injuriando con su vehículo”, y reconoció que “tuve un mal día, me bajé y pateé ese vehículo del otro conductor, y cuando quise acordar, me seguía todo el mundo”, no obstante recalcó que “no fui detenido en estado de ebriedad, no hice disturbios en la vía pública. Y estas cuestiones en la cual esta persona dijo barbaridades sobre mí, tendrá que aclararlo delante de la justicia”, advirtió. “Pero nosotros vamos a avanzar sobre lo que esta testificado, vamos a ir contra el medio digital y su director”, puntualizó el ex funcionario del Estado municipal.

DEMANDA CONTRA UN GREMIALISTA POR PEGARLE UNA TROMPADA

Finalmente, el ex funcionario del Estado municipal recordó que: “esta semana estuve en todos lados”, y adelantó que “hay una demanda contra el Secretario General de la UOEMC Maxi Torres donde ya tuvimos una mediación penal y ahora pedimos una apertura de prueba para acercarles a la fiscal y al juez la prueba del golpe con los videos que tomaron las cámaras del municipio.

