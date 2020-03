EXPLOTÓ EL MOTOR DE UNA HELADERA Y PROVOCÓ UN INCENDIO QUE ARRUINÓ TODA LA MERCADERÍA DE UN COMERCIO

Alrededor de las 9 de la noche del domingo, se originó un voraz incendio en la heladera exhibidora de un comercio denominado «Manojo de Uva», en Villa Zorraquín, pegado a la comisaría quinta. Aparentemente, según los propietarios, el foco ígneo se habría originado en el motor de una heladera, el cual propagó las llamas arruinando la totalidad de las mercaderías que había en el local.

Sobre el siniestro, Fernando, como propietario del local, le dijo a un equipo de cronistas de este medio que: “aparentemente habría sido un cortocircuito anoche (por el domingo) y cuando llegué al local ya no había nada que hacer”, y lamentó que: “es una lástima pero se perdieron todas las mercaderías”. Además recordó que los domingos a la noche yo no abro el negocio y me avisó la policía de que se estaba prendiendo fuego todo y cuando llegué ya estaban los bomberos pero nada se pudo hacer”, dijo resignado.

Sobres las pérdidas, Fernando aseguró que “lamentablemente se ha perdido prácticamente todo porque lo que no se quemó se arruinó el paquete, tuvimos que tirar mucha carne y otras cosas que perdieron la cadena de frío”, señaló y reconoció que: “ahora tendremos que arrancar de nuevo como sea”, dijo.

