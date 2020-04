FALLECIÓ EN EL MASVERNAT EL HOMBRE QUE HABÍA SIDO HALLADO CON UN BALAZO EN LA CABEZA

Falleció en el hospital Delicia Concepción Masvernat, Fabián Alejandro Romero, quien se encontraba internado en cuidados intensivos desde el pasado lunes en el nosocomio público, luego de haber sido hallado herido de arma de fuego en la cabeza en inmediaciones de Bulevar Yuquerí y las vías del ferrocarril.

En horas de la madrugada de este jueves fuentes policiales confirmaron el fallecimiento del herido. Las autoridades están tratando de establecer si se trató de un suicidio o de un homicidio.

Fuentes bien informadas le aseguraron a nuestro medio que: “Romero fue quien días antes intentó agredir a su ex pareja (María Esther Esteche) y le efectuó cinco puñaladas a un chico de 14 años, hijo de la mujer que intentaba agredir, cuando el jovencito (hoy en estado reservado en sala d cirugía del Masvernat) intentó defender a su madre y recibió las heridas de arma blanca”, no obstante agregaron que: “en primera instancia el disparo en la cabeza parecía ser producto de un intento de suicidio”, aunque advirtieron: “la causa continúa siendo investigada porque faltan pericias y pruebas concretas para confirmar o no esa posibilidad”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...