FALLECIÓ SU MARIDO Y SOLICITA QUE LA DEJEN ENTRAR A SU ÚNICA HIJA A CONCORDIA

Una jubilada que enviudó hace 19 días le solicita al Intendente Alfredo Francolini que deje entrar a Concordia a su hija para que la atienda y le consiga una persona que la asista.

En dialogo con este medio, Delia Ramona Dominicci comentó que su esposo falleció el 10 de julio: “Soy discapacitada, tengo pocos movimientos y necesitaba de mi única hija que vive en León Suárez y llegó el sábado 18 a Concordia por la 015 y no pudo entrar. Venía sana del AMBA, no pudo traer el hisopado porque allá no te lo hacen ni particular ni salud pública si no tenés síntomas pero traía un permiso nacional para atenderme a mí porque quedé sola y no entró”.

La hija de la señora de Albornoz se tuvo que volver a Buenos Aires y por este motivo Delia le hizo una nota al Intendente Alfredo Francolini para que le dé una ayuda. “Yo quería que mi hija venga a Concordia a hacer la cuarentena en casa, que esté conmigo y que venga todos los días salud pública y la policía o los que quieran venir a controlarla porque está sana. Yo soy jubilada y mi marido falleció de una muerte natural después de estar internado 16 días, por eso le pido al intendente que me dé una mano y la deje entrar a mi hija que es la única que tengo y venía para atenderme y buscarme una persona que me asista”.

Nunca he pedido nada, solo ahora necesito que Francolini me ayude y también las personas que están en los controles como el señor Amiano que fue quien la hizo volver a mi hija. A ellos les pido un poquito de solidaridad hacia mí. Mi hija no viene de joda ni de vacaciones, no pudo hacer el duelo, no lo pudo ver al padre nunca. Ella está dispuesta a todo tipo de protocolos por eso necesito que el intendente venga a mi casa que yo voy a hablar con él para que se interiorice de la situación”.

