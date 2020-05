FALLECIÓ UN ANCIANO QUE ESTABA EN EL GERIÁTRICO CLAUSURADO Y SU FAMILIA DENUNCIA ABANDONO DE PERSONA

Una de sus hijas describió todos los momentos de dolor que padeció su padre antes de morir el jueves pasado. Se trata de un hombre que tenía 80 años y que permaneció más de dos años alojado en un geriátrico de nuestra ciudad.

La hija del hombre falleció comenzó diciendo que su padre “estaba alojado en el geriátrico de calle Salta, el que recientemente clausuraron por no cumplir con las medidas sanitarias contra el Coronavirus”, y agregó que: “desde hacía como dos años y el jueves 16 de abril fue el Dr. Mauro y le cambio la sonda y el sábado siguiente me llaman para avisarme que lo iban a internar porque se había arrancado las sondas y no me supieron dar mayor explicación”, indico.

La mujer dijo que envió al Sanatorio Concordia a la persona que acompañaba a caminar a su padre y que “a ella le dijeron que él había ingresado en estado de abandono, por eso yo pregunte al Dr. Mauro y a la encargada del geriátrico que paso y tampoco me supieron responder, pero nosotros sí supimos que en esa 48 horas no lo controlaron y que toda la orina le quedo adentro de su cuerpo, además le quedo como atascada en el estómago la comida y por eso que en el Sanatorio le pusieron sondas para sacar todo eso de su cuerpo, lo que le produjo una infección y por eso tuvo neumonía”, contó.

La indignada mujer dijo que su padre “permaneció una semana internado en el sanatorio, se recuperó y el domingo 26 de abril regresa al geriátrico pero a las dos horas nuevamente me llaman diciendo que se había tirado de la cama”, relatando que “obviamente los golpes que tenía no eran de una caída de cama”. Lo primero que hace la mujer fue llamar a una ambulancia porque observo que “no tenían ni un botiquín para los primeros auxilios”, espetó.

“Ese mismo domingo tome contacto con el geriátrico “Los Nonos” y lo llevamos a ese lugar, donde me aseguraron que iba a estar en una habitación para él solo”, y contó que “la encargada de este geriátrico me conto que mi padre por las noches decía dónde está la señora que me pega”, aseveró.

Más adelante la mujer reconoció que: “nos encontramos que no era un geriátrico de abuelos; era un psiquiátrico donde habían personas con problemas mentales por eso que el miércoles lo sacamos de ese lugar y quedo la noche en la casa de esta señora; mi papa el jueves desayuno lo más bien y en un momento se empezó a sentir mal, lo llevan al Sanatorio y nos dicen que no tenían los elementos para reanimar una persona y se murió”, lamentó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...