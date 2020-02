FAMILIARES DE CHICOS ESPECIALES ENTREGARON PETITORIO AL IOSPER

A pesar de la desmentida del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) sobre las denuncias de que la mutual no tiene convenio con los prestadores, quienes habían asegurado “suspender las prestaciones a afiliados de la Obra Social a pacientes con Certificado Único de Discapacidad”. Un grupo de familiares de chicos especiales se concentró ayer de mañana frente a la Delegación del IOSPER en Concordia para entregar un petitorio a las autoridades.

Sobre los reclamos, Hilda Martínez, abuela de una niña especial, le dijo a cronistas de este medio que “estamos acá para hacer entrega de una nota para un pedido formal ya que la mutual dice que nos es verdad que los chicos especiales tienen la terapia suspendida, pero si, es verdad que la atención está suspendida”, afirmó.

Asimismo puntualizó que “el IOSPER no entiende que los prestadores nos hacen un favor a los familiares de los chicos especiales porque de lo contrario no podríamos mandar a los chicos a terapia”, afirmó y dijo: “yo en mi caso tengo a mi nieta Luna que tiene 7 años y que los médicos al día de hoy dicen que es increíble cuando la ven a la nena entrar caminado al consultorio porque ella tiene atrofia cerebral y nos dijeron cuando nació que nunca iba a caminar pero Luna lo logró gracias a los terapeutas”, afirmó Martínez. “Acá en Concordia son como siete institutos que nos ayudan para que los chicos puedan continuar realizando las terapias pagando con el reintegro del IOSPER -dijo y recordó- hay gente que no les han hecho el reintegro autorizado desde hace meses, no les han pagado porque no les han depositado ni un solo peso”, y aclaró que “nos han depositado un mes y a lo que han subido las cosas, que hacemos si el IOSPER reintegra la plata del mes de julio del año pasado”, se preguntó.

