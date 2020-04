FAMILIARES DE LOS INTERNOS PIDEN RESPUESTAS

Esposas y madres de los internos de la UP3 piden respuestas al juzgado para saber donde se encuentran sus familiares presos. Además solicitan que haya un juzgado de ejecución en Concordia para poder verlos.

La mujer de uno de los presos dijo que no tienen contacto, ni visitas, solamente le llevan la comida los sábados y miércoles y es una vergüenza como las tratan. “Da vuelta la cola del penal para pasarle la comida, hasta cuatro horas tenemos que esperar en la fila y nosotros queremos tener una respuesta de alguien porque el juez de ejecución está en Gualeguaychú y no nos atienden, no tenemos respuesta de nadie. Los internos están prácticamente muertos porque no sabemos nada de ellos y de todo lo que pasó ayer queremos saber como están, si están heridos, lastimados y los que están afuera tampoco sabemos nada. Yo tengo mi sobrino que dicen que está en Gualeguaychú, estaba en la granja y ahora dicen que está en el sur de la provincia”.

Otra mujer manifestó que tiene su cuñada en Santa Fe: “La operaron, está mal porque le quedó una hemorragia y no la atiende ni siquiera el médico del penal allá. Nos están llamando para avisarnos que movamos algo porque la piba se está muriendo”.

Por última una señora dijo que tiene a su hijo en Gualeguaychú: “A el le faltan solo dos meses para la salida, tuvo problemas en Paraná que casi lo prendieron fuego, vine e hice la denuncia acá y lo iban a trasladar para Concordia o Federal pero al final lo llevaron a Gualeguaychú. Yo vengo a buscar una respuesta del porque me lo mandaron allá y me dicen que acá en Concordia no hay un juzgado de ejecución de penas, toda la provincia depende de Gualeguaychú, estoy cansada de llamar allá y no atiende nadie. El tema de la pandemia y todo lo que está pasando nos perjudicó tanto a los familiares como a los presos porque acá vos hablas de un preso y es una plaga. Todos no están presos por la misma causa. A mi hijo le faltan dos meses y no le dan la salida, no pido que le den la salida pero sí que lo traigan a Concordia o a Federal donde esté en un lugar más cerca que nosotros lo podamos ayudar con cosas. Son seres humanos, están vivos y tienen familiares. Porque no se arma un juzgado de ejecución acá en Concordia, solamente dependemos de Gualeguaychú y no es posible, debería haber esto en nuestra ciudad”.

