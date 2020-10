FAMILIARES DE MARIELA COSTEN PIDEN QUE EL JUEZ DEGANO HAGA UN PASO AL COSTADO

Una de las hermanas de Mariela comentó que este miércoles irán a Tribunales para pedir una audiencia al juez Eduardo Degano y que explique lo que está pasando y el motivo de la domiciliaria.

“No queremos que esté más en la causa de Mariela porque deja mucho que desear. Ellos pueden salir a matar de nuevo y la justicia no hace nada. Nosotros hasta el día de hoy no entendemos nada y estamos indignados con esto porque pensábamos que los imputados iban a seguir presos”, dijo.

Por su parte, Daniel Cósten, padre de la víctima afirmó que no entiende que un juez libere así nomás a un asesino: “No puede ser esto, yo creo que tiene que haber justicia. Como padre hace un año que estoy sufriendo. Físicamente ando mal por estas injusticias y la corrupción que hay. No entiendo a los jueces porque liberan a estos delincuentes. Hasta miedo tengo que a mi nieta le hagan algo como le ocurrió a mi hija. Espero que no sea así, los jueces se tienen que poner la mano en el corazón y que digan, ustedes señores tienen que ir a la cárcel, no estar sueltos”.

