FAMILIARES DE UNA JOVEN ESCRACHARON A UN POLICÍA QUE HABRÍA ABUSADO DE ELLA

Una joven que actualmente tiene 25 años, denuncio a un funcionario policial porque aseguró haber sido víctima de una violación con acceso carnal, hace 14 años, cuando ella era apenas una niña de 11 años.

Los familiares de la denunciante realizaron ayer, a media mañana, una ruidosa manifestación de escrache frente a la vivienda del policía imputado por ese hecho. Vale destacar que había un importante número de uniformados en calle Catamarca al 475, frente a la vivienda del policía denunciado.

Los manifestantes, primeramente, realizaron una marcha frente al Palacio de Tribunales, reclamando justicia, para luego continuar la marcha hasta la casa del funcionario policial acusado, quien sería operario de comunicaciones en el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental de Policía de nuestra ciudad.

En plena manifestación, una familiar, que dijo ser la madre de la joven abusada y vivir en el barrio Toronjal, expresó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que: “en Tribunales nos dijeron que el policía que violó a mi sobrina hace 14 años atrás, en un departamento del barrio María Goretti, fue apartado del cargo y que se le retiró el arma reglamentaria, además de medidas inhibitorias y él no puede acercarse a un radio de 100 metros de mi hija”, y agregó que “nosotros éramos vecinos. La nena le hacía mandados a la mamá de él”.

Del mismo modo, detalló, con lágrimas en los ojos, que “hoy mi hija se animó a contar lo que le pasó y se animó a denunciar a este degenerado. Ella utilizó las redes sociales para relatar lo que le habría pasado hace 14 años, cuando solo tenía 11 años, era apenas una niña”.

RELATO EN FACEBOOK DE LA JOVEN QUE DENUNCIÓ HABER SIDO VIOLADA

En la siguiente transcripción se ha suprimido toda información que pueda identificar a la supuesta víctima y al supuesto victimario, atendiendo a cuestiones legales:

“Cómo quisiera que lo que pasó hace 14 años atrás haya sido una simple pesadilla solo un sueño maldito, pero no, no fue un sueño, fue realidad, este hdrmp arruinó mi vida, me arruinó el alma, me destrozo por dentr,o quisiera contar mi historia cuando yo apenas tenía 11 años. Este hdrmp decidió arruinarme la vida, me destrozo el alma.

“En ese momento me sentí morir, estaba muerta por dentro, sentí que me convertí en angelito y estaba volando al cielo porque sentí morirme xq era tan inocente, tan indefensa, tan chiquita que no podía defenderme contra este inmundo asqueroso gordo horrible, solo quería gritar alto muy fuerte, mi alma pedía ayuda a los cuatros vientos, que me sacarán de encima a este asqueroso hdrmp que siempre estuvo en todo momento apuntándome con su pistola en la cabeza.

«Me hizo manosear sus partes íntimas y, después de eso, no conforme, penetró en mí su pene sin pensar en lo mucho que me dolía, lo mucho que me estaba dañando, solo 11 años tenía, en que pensabas depravado pedófilo hdrmp, no voy a descansar hasta que pagues y sufras el gran daño que causaste en mi violador hdp, algo que conoce toda aquella mujer que pasó por una situación como con la que yo pasé hace muchos años, preguntas habrán muchas, respuestas solo pocas lo único que les digo es que este dolor que llevo dentro de mí no se va a borrar tan fácil, pero de qué las va a pagar las va a pagar”.

