Familiares de víctimas de delitos piden que no se libere a los presos

Asociaciones se manifestaron en medio del reclamo de reclusos por la crisis sanitaria en las cárceles.

Distintas asociaciones de familiares de víctimas de delitos expresaron este domingo su rechazo a la eventual liberación de presos de las cárceles ante la pandemia del coronavirus y advirtieron que denunciarán a cada juez responsable de la libertad de un recluso que vuelva a reincidir, informaron en un comunicado.

“Asociaciones y familiares de víctimas de delitos repudiamos la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”, señaló el comunicado firmado por las Madres del Dolor y Usina de Justicia, entre otras organizaciones.

“Nos indigna que los distintos poderes del estado accedan a una negociación fruto de actos delictivos y violentos y se comprometan con los detenidos, en el marco de un motín, a aplicarlas acordadas que dispusieron las Cámaras de Casación”, agregó.

Los familiares recordaron que “cada decisión vinculada a la libertad o prisión domiciliaria debe contar con la intervención previa de las víctimas de acuerdo a lo establecido por la Ley de Víctimas 27.372”.

Internos de la cárcel de Villa Devoto se amotinan para pedir medidas que les permitan enfrentar el coronavirus

“Al no considerar a las víctimas, sentimos que nos vuelven a matar a nuestros seres queridos que ya no tienen voz y no la tuvieron cuando perdieron la vida en manos de quienes hoy destruyen y amenazan por sus derechos”, indicó el comunicado.

Las asociaciones afirmaron que “si el problema es el hacinamiento, se pueden utilizar espacios que en este momento se encuentran libres” y remarcaron que “optar por firmar un acuerdo otorgando libertades es garantizar la impunidad y exponer la vida de los ciudadanos de bien”.

Por último, advirtieron que “las organizaciones firmantes, apoyada por la sociedad civil, denunciará como responsable a todos y a cada juez que libere a un preso que reincida en el delito”.

El comunicado estuvo acompañado de varias fotografías de familiares de víctimas con la imagen de su hijo o hija asesinados y un cartel con el hashtag #NoLosLiberen.

Además de Madres del Dolor y Usina de Justicia, el texto llevó la firma de Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Matías Bagnatto, sobreviviente de la Masacre de Flores; Familiares y amigos de las víctimas y heridos de la Tragedia de Once; Graciela y Silvino Báez Sosa, padres de Fernando, el joven asesinado este verano en Villa Gesell; Victoria Bargna, mamá de Soledad Bargna; Alberto Lebbos, padre de Paulina; la Red Cuidarte; y Familiares Atravesados por el Femicidio, entre otros actores y organizaciones.

