FISCAL FEDERAL DESTACÓ LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS CONTROLES EN LOS ACCESOS A CONCORDIA

En la mañana de ayer, el intendente Alfredo Francolini compartió una jornada de trabajo y planificación con la doctora Josefina Minatta, fiscal del Juzgado Federal con asiento con Concepción del Uruguay (con jurisdicción en gran parte del territorio este de la provincia).

Francolini y la fiscal federal compartieron una reunión con miembros del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria y con las fuerzas de seguridad; para luego visitar la Sala de Situación del COES (base de operaciones que centraliza toda la información que se registra en los ingresos y egresos de Concordia).

“La presencia y acompañamiento de la fiscal federal Josefina Minatta es realmente importante para nosotros, porque tuvimos oportunidad de mostrarle todo lo que estamos haciendo ya avanzar en la profundización del trabajo que venimos desarrollando en forma articulada con el Juzgado Federal y con las fuerzas de seguridad que operan en nuestra región”, destacó el Intendente.

“Valoramos mucho el apoyo y colaboración de la doctora Minatta, principalmente, en esta etapa donde estamos avanzando en el fortalecimiento, tanto de los controles sanitarios en los accesos a Concordia como en el cumplimiento de las medidas preventivas dentro de la ciudad”, agregó.

“Para poner en marcha todo este plan de trabajo, hubo determinadas reglamentaciones que tuvieron que generarse a modo de respaldo formal y legal de cada medida que tomamos; siendo la doctora Minatta una autoridad de consulta permanente para nuestro equipo. Así como también contamos con su apoyo en determinados procedimientos y operativos que motorizamos desde el municipio para hacer respetar las normas o sancionar su incumplimiento”, argumentó Francolini.

Por su parte, la doctora Minatta definió como “muy positiva” la jornada en Concordia con las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad. “Reitero y remarco el enorme compromiso del Intendente y su equipo respecto a cuidar el ingreso de las personas, sobre todo de las que vienen de ciudades con circulación viral comunitaria. La normativa que se ha dictado me parece sumamente importante e inteligente para el cuidado de la población”, señaló la magistrada.

“Hay un trabajo en conjunto de la Intendencia de Concordia con las fuerzas de seguridad y con la justicia federal. Esto es muy importante en situaciones como las que enfrentamos con esta emergencia. Estamos trabajando de una manera muy articulada, con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación, y esto incide en el resultado que estamos teniendo hoy en esta zona”, agregó.

Finalmente, la fiscal destacó “la oportuna y muy útil decisión del Intendente” al montar una Sala de Situación y un sistema de centralización y procesamiento de la información relevada en los operativos. “Me parece un ejemplo a seguir. Ojalá todos los lugares pudieran tener un espacio de trabajo similar a este. Cuando uno ve los resultados y el hecho de que Concordia tenga tan pocos casos, y que esos casos no sean propagados, es evidente que no hay casualidad si no mucho trabajo detrás de todo esto”, concluyó Minatta.

