FUE A RECLAMAR AL IAPV POR SU VIVIENDA EN MAL ESTADO Y LE DIJERON QUE “VIVE CON UN FANTASMA”

Una mujer que vive en el barrio que entregó el IAPV, es el grupo habitacional que está en inmediaciones de Bulevar Yuquerí y Moulins, señaló ante nuestro medio que la casa presenta serias falencias de construcción, que hace dos años que está reclamando y que en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda le dijeron que la única explicación para los problemas de esa vivienda es que: “tiene un fantasma en la casa”.

Sobre los problemas que presenta su domicilio, la propietaria de nombre Lucrecia, le dijo a cronistas de este medio que “nosotros hace dos años que estamos acá, desde que nos entregaron las casas del IAPV. A las apuradas nos hicieron firmar un papel que decía que las viviendas estaban en condiciones habitables y que teníamos 6 meses para reclamar lo que estuviera roto”, y recordó que “el día que me entregaron la casa estaba rota”, y puntualizó que “hoy (por ayer) haciendo jardín y al remover la greda y poner tierra negra, descubrimos que los caños de blancos de desagote del agua están todos rotos”, rezongó la mujer.

Del mismo modo añadió que “empezamos a sentir olor a gas y las instalaciones de gas están unidas por una cinta, no estaba enroscado el caño y se salió por completo. Tuvimos que cerrar la garrafa porque podía explotar todo”, denunció exhibiendo los caños.

Asimismo la mujer señaló que “yo ya llevo dos años haciendo el reclamo como corresponde al IAPV porque tengo humedad en toda la casa, se partieron los pisos, las puertas no cierran, ya no sabemos a quién reclamar y las casa está cada vez peor”, acotó.

Más adelante la vecina afirmó que “un día vino un arquitecto y me dijo que la única explicación para lo que pasa en mi casa es que está embrujada, me dijo que yo tengo un fantasma viviendo en mi casa”, contó y agregó que “cuando fui a legales a reclamar y me dijeron que si yo estaba tan desconforme con mi casa, que la devolviera y a ver cuanta suerte tenía en conseguir una casa propia por $8.000”.

