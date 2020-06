FUERON A ALLANAR UNA VIVIENDA PERO REVOLVIERON LA CASA EQUIVOCADA

Un insólito allanamiento realizaron efectivos de la Policía de Entre Ríos en las primeras horas de la mañana de ayer, en una vivienda ubicada en calle Echague al 726. Según el dueño de casa, al mejor estilo “Locademia de Policía” los uniformados habrían entrado a la fuerza violentando una puerta, habrían pateado al perro que estaba en el fondo de la casa y posteriormente -según el denunciante- una vez en el interior de la vivienda, obligaron a los moradores (entre ellos vario menores de edad) a tirarse al suelo mientras le revolvían la casa. Pero lo insólito fue cuando un oficial de la fuerza de seguridad, le dijo al dueño de casa que se habían equivocado de vivienda, que no era esa la casa que tenían que allanar.

Sobre el mal momento que le hicieron vivir los uniformados a Jesús Alfredo Ferreira, la víctima del errante allanamiento, comentó ante cronistas de este medio que: “tipo 8 de la mañana, vinieron varios policías, a mí me llamó la atención porque sentí puertas de autos, no alcancé ni a asomar la nariz en la puerta que me la tiraron abajo, entraron por la parte del fondo de mi casa y lo golpearon hasta a mi perro, ninguno tenía el membrete con el apellido, pero andaban de uniformados. En ese momento entraron dos policías y me empujaron, me hicieron caer al suelo y a los gritos que nos tiremos al suelo”, contó Ferreira, un hombre que anda con muletas porque está convaleciente recuperándose de una operación en la pierna derecha.

Del mismo modo el indignado dueño de casa recordó que: “entraron a los gritos y nos decían que nadie se mueva, en eso yo le pedí la orden del juez para hacer el allanamiento en mi casa, pero no me dijeron nada, mientras revolvían todo, nos dejaron la casa patas para arriba, nos atropellaron, a mí que ando con muletas me llevaron por delante, me tiraron al piso y yo no me podía levantar”, dijo y agregó: “fueron momentos horribles los que vivimos”, reseñó Ferreira, con lágrimas en los ojos.

“Eso no es todo -contó- cuando estaban revolviendo todas las piezas, los chicos gritaban y lloraban porque no entendían nada. En eso entró a mi casa un oficial de policía de la Décima, con una carpeta en la mano, a los gritos diciendo que se habían equivocado de casa. Para esto la casa estaba toda revuelta y me había roto cosas”, y acotó que “acá vivimos ocho personas, vivimos dignamente, yo soy un hombre que trabajé toda mi vida y les puedo asegurar que es la primera vez que nos toca vivir algo así con mi familia. No hay derecho, yo quiero que alguien nos dé una explicación por lo que nos hicieron”, dijo indignado.

Más adelante Ferreira adelantó que: “con mi familia radicamos una denuncia penal con el abogado Alejandro Jacobi porque queremos que se haga justicia, queremos que alguien nos responda por lo que nos hicieron”, dijo e insistió en que “jamás en mi vida tuve problemas, tengo 51 años y nunca me pasó algo así. Estoy operado, no puedo casi caminar y me empujaron y me tiraron al suelo y gritaban que nadie se mueva”, relató.

