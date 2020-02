FUNCIONARIO MUNICIPAL DEJÓ PLANTADO A UN GRUPO DE SCOUT DE LA BIANCA

Un grupo de chicos que pertenecen al grupo Scout Madre Teresa, del barrio La Bianca, debían ir a las termas del Perilago, como premio merecido por haber realizado el mejor Árbol de Navidad en las pasadas fiestas.

Los padres de los chicos se comunicaron con cronistas de este medio para manifestar su malestar, expresaron que: “queremos que a través de tan prestigioso diario, se haga público nuestro malestar, nuestra indignación y nuestra bronca por la irresponsabilidad de quienes ayer viernes no nos pasaron a buscar al grupo Scout, nos hicieron la pera”.

Del mismo modo los padres manifestaron que “fuimos citados 13:30 hs. y nunca aparecieron a buscar a los chicos para llevarlos a las termas, por eso consideramos que fue un atropello. Los chicos debieron soportar una temperatura mayor a los 33 grados a la intemperie, esperaron y esperaron pero el micro que los tenía que pasar a buscar nunca llegó”, y aseguraron que: “les rompieron la ilusión a muchos niños, además de arriesgar la salud de las personas grandes que acompañan educando e transmitiéndoles valores a nuestros hijos sin otro fin que verlos crecer sanamente”, expresaron y aseguraron que “fue el señor Enrique Legarreta el que se había comprometido pero le mintió a un grupo de niños”, lamentaron.

Los padres de los Scout recordaron que “los chicos participaron en concurso organizado por la Sub Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Concordia, el mismo se llamó “Arbolito Mío”, por lo cual les dieron entrada y traslado a las termas. Desde el organismo municipal se comprometieron a que ayer viernes pasarían a las 13:30 hs, a buscarlos. Pero como pasaban las horas y el micro no llegaba, decidimos llamar a los responsables del mismo y nos contestaron que pasarían a las 15:00 hs. Pero luego nos dijeron que no consiguieron colectivo, que teníamos que cambiar de día, fue un manoseo y una falta de respeto para con todos los chicos”, manifestaron muy indignados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...