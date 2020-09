GABRIEL BONASOLA: “ME GOLPEÉ MUCHO EN LA VIDA PARA CONSEGUIR ESTE PREMIO”

El jockey Gabriel Bonasola, que el viernes 11 de septiembre se quedó con el Gran Premio del Grupo 1 en el hipódromo de Palermo, vino a pasar con su familia este fin de semana.

En diálogo con cronistas de este medio, “Gabi” contó que arribó a Concordia un poco a descansar y disfrutar del triunfo con la familia. “La verdad que muy contento porque ganar esa carrera del Grupo 1 es un logro en la vida de un jockey. Recorrí y me golpeé mucho en la vida para conseguir este premio de ganar la estrella”, comentó emocionado.

El joven de 21 años recordó que sus comienzos fueron a partir de los once años que empezó a correr cuadreras en el barrio La Colina y también en Carretera la Cruz y de ahí ya le fue agarrando el gustito de correr con los caballos. “Para los quince años debuté en el hipódromo de Camba Paso que comencé a trabajar con el cuidador y después ya tomé la decisión de viajar a San Isidro. Me costó la adaptación ya que no tenía un trabajo con sueldo fijo, pero ahora le doy gracias a dios que estoy bien”.

Cuando ganó el Gran Premio el jockey concordiense pensó en toda mi familia que lo apoyó desde el primer momento y sobre todo en su hija Ana Gabriela que es la que le da fuerzas. “Después del triunfo te pones a recordar todos los momentos que viviste en la infancia y lo que costó llegar hasta acá”.

Por último, Bonasola comentó que el objetivo en lo que queda de este 2020 es seguir trabajando y dar lo mejor de él para continuar ganando carreras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...