Grabois exige “aplicar la autoridad” sobre los que marcharon en el 17A

El piquetero K propuso tomar la patente de los autos que estuvieron en la manifestación de este lunes contra el Gobierno y sancionarlos por incumplir la cuarentena.

La multitudinaria marcha que se efectuó este lunes contra el Gobierno despertó la ira de Juan Grabois propuso, quien salió a defender la gestión del kirchnerismo frente a la pandemia y luego pidió que el Estado tome medidas contra aquellas personas que rompieron las disposiciones de la cuarentena: “Hay que aplicar la autoridad, y hacerlo sin represión”.

“Hay una doble vara. Muchos de los defensores de la ley y el orden están incumpliendo una disposición obligatoria del Estado argentino. No es un tema de conciencia individual: hay una violación a la ley y el orden que defienden. La salud pública es un bien muy superior a hacer este tipo de cosas (manifestarse) en un momento en que no hay que hacerlo. Hay que aplicar la autoridad. Y hacerlo sin represión. Por ejemplo, penalizando económicamente a quienes están haciendo estas cosas, explicó el militante oficialista en una nota a C5N.

“Hace algunos días, el cura Toto de la villa 21, con pibes de La Poderosa, fueron a pedir por el agua y la luz del barrio; apareció la Policía y les hizo una contravención“, comparó el referente social y agregó: “Se ven los autos de alta gama, se ven las patentes. ¿Por qué un fiscal no actúa de oficio? Les pone una multa, sin ninguna cuestión represiva. El daño que están haciendo, además de salud y vida, cuesta plata al Estado“.

En Twitter, el dirigente también salió con los tapones de punta con un durísimo mensaje a los que ayer salieron a defender la Patria. “Malas personas, irresponsables, oscurantistas, oportunistas y manipuladoras convocaron a la gente a enfermarse. Detrás de ellos, los intereses del dios dinero. Quieren destruir el esfuerzo que todos, sobre todo los trabajadores y los humildes, hicimos para enfrentar la pandemia”, publicó.

Al término de la entrevista, Grabois también habló de la desaparición de Facundo Astudillo Castro: “No se está actuando bien. Hay que tener mucho cuidado con el doble discurso. En este caso hay puntos de contacto con el de Santiago Maldonado. Es un ‘pibe de gorra’, que a veces genera menos empatía con sectores medios. Estamos ante una presunción muy alta de que sea un crimen de Estado“.

En ese sentido, Grabois pidió una respuesta del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: “Sergio Berni se juega su credibilidad con este caso. Si es un hombre de la ley y el orden, tiene que hacer cumplir la ley y el orden. Y si hay una desaparición forzada, es muy grave que eso suceda“. “Los crímenes de Estado hay que perseguirlos y castigarlos en un gobierno que me gusta o en un gobierno que no me gusta. Ojalá que no nos decepcionen las autoridades, que no haya impunidad en este caso“, cerró.

