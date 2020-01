GRAVE DENUNCIA CONTRA EL COPNAF, UNA PAREJA ASEGURA QUE LE QUITARON SU HIJA SIN MOTIVOS

Un matrimonio, padres de una beba de 20 días, denunciaron ante nuestro medio que el COPNAF les quitó la beba. Expresaron ante nuestro medio que no entienden por que les quitaron su hija, “la verdad es que no tenían motivos, nuestra hija está bien de salud y con un peso normal”, aseguraron.

En este sentido Rodrigo Raúl Macre y Evelin Arrigarán, padres de Franchesca Ludmila Macre, de tan solo 20 días, manifestaron ante cronistas de este medio que “llegó supuestamente una noticia del Masvernat ayer al mediodía (por el lunes) diciendo que la bebé está baja de peso, qué tenía que hacer un control y entonces la derivaron al COPNAF del Víctor Oppel -dijo el padre- fueron hasta mi domicilio y citaron para hoy a las 8 de la mañana (por ayer), la llevamos a hacerle el control y salió todo bien, la beba había subido de peso”, y señaló indignado: “nada que ver lo que ellos decían que la beba estaba baja de peso”.

Seguidamente Macre afirmó que “me hicieron firmar un papel y nos sacaron la nena y se la dieron a mi hermana, con restricciones por dos meses y nos mandaron al psicólogo”, dijo sorprendido.

“No dieron nada y no nos quisieron dar una fotocopia del papel que nos hicieron firmar”, denunció la madre, quien además agregó que “yo les dije que a la niña la estoy amamantando porque tiene 20 días”, dijo con lágrimas en los ojos.

Asimismo agregó que “la nena tiene 3 kilos cincuenta y la beba nació con 2 kilos ochocientos y el crecimiento es normal”, aseguró Evelin, quien además aseguró que “la nena no era prematura y no tienen ningún problema, no tiene ningún soplo ni nada la nena pero los del COPNAF nos sacaron nuestra hija de las manos sin darnos ninguna explicación y esto para nosotros fue como un secuestro lo que hicieron”.

Por último la dolida madre dijo que “fuimos a la Comisaría del Menor a hacer la denuncia y no nos quisieron tomar. Por eso vamos a ir a la fiscalía a radicar la denuncia como corresponde porque no entendemos que fue lo que paso, nos sacaron nuestra hija de la manos y no nos dieron ninguna explicación”, afirmaron.

