GRAVE DENUNCIA EN LAS REDES SOCIALES POR UN POSIBLE COVID 19 EN UN CENTRO DE SALUD

Una enfermera del Centro de Salud del barrio San Agustín, por las redes sociales, realizó denuncia de un nuevo caso positivo de coronavirus en nuestra ciudad. Ayer de mañana, el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5, dio inicio a la investigación sobre la denuncia.

En primer lugar, cronistas de este medio concurrió al Centro de Salud, donde las enfermeras confirmaron el caso posible y en segundo lugar se habló con el Secretario de Salud de la Municipalidad de Concordia, Mauro García, quien sostuvo que no hay ningún caso positivo de un enfermero.

Desde el centro de Salud indicaron ante nuestro medio que “nosotros no podemos hablar, lo tienen que hacer alguna autoridad de Salud. Es el Dr. Mauro García, quien deberá brindar detalles del caso”, no obstante, reconocieron ante nuestros cronistas que “es cierto que un enfermero estuvo trabajando acá en el centro de salud. Por lo que sabemos -expresaron las enfermeras- un asistente de Salud que acompañó al médico que le realizó el hisopado a la persona que le dio positivo el Covid 19 en Concordia, estuvo realizando una suplencia a una enfermera el martes, acá en este lugar”.

Consultadas por El Sol-Tele5, concretamente por la denuncia en redes sociales que hablaba de un caso positivo en ese centro de salud, el personal respondió que “sabemos que el enfermero estuvo trabajando el martes y se le realizó el hisopado, pero hasta ahora no tenemos confirmación sobre los resultados del mismo, pero tampoco nadie informó nada y esa es nuestra preocupación. El muchacho estuvo trabajando acá, el no pertenece a este centro de salud, pero estuvo en contacto con nosotros”, comentaron preocupados ante nuestro medio.La denuncia fue realizada en facebook, por alguien que dice ser trabajadora del lugar.

“EN EL SISTEMA DE SALUD ESTAMOS EXPUESTOS”

El secretario de Salud de la Municipalidad de Concordia, Mauro García, al ser consultado al respecto, en primer lugar, aclaró: “En el sistema de salud, los médicos, los enfermeros y otros trabajadores, generalmente, rotamos por distintos servicios. Uno trata de minimizar la circulación, pero a veces pasa que por cuestiones de servicios algunos agentes hacen guardias en el Hospital Felipe Heras, en el Carrillo, en el Masvernat y después cubren (francos) en otroS centros de salud. Todos los que estamos en el sistema de salud vamos a convivir, todos los días, con este tipo de personas o de posibles casos, por lo tanto, lo primero que digo es que todos tenemos que usar barbijos estando en un sistema asistencial ante un paciente sospechoso, además agregar siempre máscara facial y de esa manera se van a minimizar mucho los contagios”.

Otra de las medidas que deben tomar “es que ante cualquier síntoma llamar al 0800 del Masvernat, donde se hace un triage y ahí se decide si se realiza o no un hisopado”, aclaró, para luego remarcar: “Siempre donde uno esté debe extremar las medidas de precaución, insisto el barbijo obligatorio para todos lados y la distancia social no menos de 2 metros, como mínimo y no compartir, principalmente, el mate, los vasos o algún utensilio. Debemos hacer hincapié en las medidas de prevención, porque con el correr de los meses estaremos todos expuestos, no sólo lo que trabajamos el sistema de salud, porque el virus va a empezar a circular y se tendrán más casos.

“ES UNA LOCURA”

Al volver sobre el tema consultado del Centro de Salud antes mencionados, precisó: “Lo vi (por la publicación de facebook) y es una locura, porque indican que un enfermero dio COVID. Es todo mentira, no hay ninguna enfermero que haya dado positivo hasta donde tengo entendido. Hoy (por ayer) se hicieron hisopados a dos agentes de otro centro de salud, que trasladaron en ambulancia al paciente positivo”.

“UN GRAN MALENTENDIDO”

Minutos después, García se comunicó con El Sol y refirió que “Federico Laner, director de Atención Primaria de la Municipalidad, me informó que hoy (por ayer) estuvieron en el centro de Salud San Agustín y es un gran malentendido. El enfermero estuvo de guardia en el hospital (el día que ingresó el último positivo), pero, al igual que el resto, haciendo uso de los equipos de protección, pero no se lo hisopó”, remarcó, para luego hacer hincapié, nuevamente, en las medidas de protección y el aislamiento social para cuidarnos entre todos.

Finalmente, con respecto al nexo del paciente internado en el Masvernat, precisó que aún no se determinó.

INFORME DEL MASVERNAT: NO SE CONOCE EL RESULTADO REALIZADO AL COSECHERO

En el reporte diario, se precisa que hay “un paciente sospechoso, familiar directo del paciente positivo de COVID-19, internado en aislamiento sin síntomas, a la espera de los resultados de la muestra”.

Además, indicaron que en el Masvernat continúa internado “un paciente positivo por Covid-19 continúa internado en URAC-19 (Unidad Respiratoria Agudos Covid-19). “Es oriundo de Concordia, está sin asistencia respiratoria mecánica y posee antecedentes de insuficiencia cardiaca, pero en estado y pronóstico reservado”.

Detallaron, por último, que en las últimas horas se han remitido a laboratorio un total de 17 muestras y se está “a la espera de resultados”.

INFORME PROVINCIAL

De acuerdo a los datos reportados por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 12 nuevos casos de Coronavirus.

Los 4 primeros fueron detectados en la localidad de Gualeguaychú, son contactos estrechos de personas ya confirmadas de Coronavirus.

Otros 4 pertenecen al Departamento Federación, 3 de ellos de la ciudad de Chajarí y el restante es de la localidad de Villa del Rosario. Todos son contactos estrechos de casos confirmados. Asimismo, 3 fueron detectados en la ciudad de Paraná, y son contactos estrechos de casos confirmados con Covid-19.

Finalmente el restante fue detectado en la localidad de Aldea Spatzenkutter , Departamento Diamante, y es contacto estrecho de paciente con Coronavirus. De ese modo, en la provincia son 571 los casos confirmados.

