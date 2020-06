GREMIO MUNICIPAL CUESTIONÓ LA CREACIÓN DEL COCIM

Tras el anuncio sobre la creación de la Coordinación de Operativos Conjuntos de Inspecciones Municipales (COCIM), integrante de uno de los gremios que nuclea a los trabajadores municipales, cuestionó la medida: “nosotros vamos a hacer escuchar nuestra voz”, adelantó.

Sobre este tema que desvela a Carlos Rapuzzi, Secretario Gremial de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), señaló a este medio que: “sobre los dichos del secretario de Coordinación de Gestión, Fernando Barboza, por el tema de la conformación de la Coordinación de Operativos Conjuntos de Inspecciones Municipales (COCIM), está faltando a la verdad, porque asegura que no significa ningún gasto para el municipio”.

Acotó luego que “es cierto que la ordenanza fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante”, pero en el texto “no se hace mención que el cargo será ad honorem”, afirmó Rapuzzi, quien además recordó que “en el decreto dice que el cargo será ad honorem”.

“Nosotros vemos con preocupación -dijo Rapuzzi- que se dan muchas facultades a la persona que va a ocupar ese cargo, según figura en el decreto. Nosotros no estamos de acuerdo, porque al municipio sí o sí le va a representar un gasto”, insistió.

Agregó que “en la ordenanza se menciona que dicho cargo va a ser incorporado a la orgánica de la Coordinación de Gestión”, y advirtió que “una vez que esté incorporado ahí sí va a ser pago y hasta dudamos que pueda llegar a tener el rango de subsecretaría; lo que significaría que dentro de ese nombramiento se puedan generar otros cargos”.

“Le pido a Barboza que diga la verdad, que sea clarito y que no mienta, porque no es la primera vez que hacen una cosa así” y trajo a colación “el tratamiento sobre tablas de la ordenanza donde se implementó la emergencia y tras cartón querían aprobar otra para que los trabajadores mayores de 50 años no pasen a planta permanente”.

Finalmente, el experimentado dirigente, de uno de los gremios que defiende los intereses de los trabajadores municipales, subrayó que “los gremios tenemos que ser tenidos en cuenta cuando se van a tomar estas decisiones, dado que nosotros hemos puesto la cara ante los trabajadores cuando el Ejecutivo pidió que consensuemos porque, por la emergencia, no podían pagar los incrementos salariales pautados”, espetó.

