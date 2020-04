GRUTA DE LOURDES REDOBLA ESFUERZOS ANTE EL AUMENTO DE COMENSALES

El párroco de la Gruta de Lourdes reconoció ante nuestro medio que la situación de crisis que vive el país por el coronavirus afecta de forma directa a quienes menos tienen. Admitió que creció notablemente la cantidad de comensales que se acercan todos los días en busca de un plato de comida a la parroquia ubicada en la zona sur de nuestra ciudad.

Sobre esta realidad, el Padre Daniel Petelín, comentó ante un equipo de cronistas de nuestro medio que: “estamos sintiendo este duro golpe porque muchas familias que viven en nuestros barrios son changarines, algunos juntan de la basura y otros se las rebusca con algún trabajito diario pero por la cuarentena, ahora la gente no pueden andar en la calle, ni hacer changas la situación económica afecta y mucho”, reconoció el presbítero.

Petelín admitió que: “en nuestra parroquia se ven todos los días personas que andan buscando algo para comer, por eso en la parte del comedor nos hemos organizado de tal manera que hasta los sábados a la noche también entregamos comida”, y puntualizó que “este último sábado vinieron unas 500 a buscar para comer, hicimos una ración para esa cantidad”, acotó y recordó que: “a diario viene mucha gente a buscar alimentos y esto pasa porque no tienen para el sustento diario”, y referenció que: “nos reunimos con los representantes del gobierno y el grupo de Cáritas diocesano y hemos pensado en organizar algunos comedores comunitarios, además de los que ya están”.

Sobre la prohibición de la gente de salir a la calle por razones sanitarias, el sacerdote reconoció que: “sabemos que al extenderse la cuarentena, seguro en el plano económico todo se va a agravar, así que por eso agradecemos a quienes se preocupan por ayudar a los que tienen al lado porque esto nos cuesta a todos porque al no poder salir no sabemos a dónde se podría ir a buscar alimentos”, lamentó y puntualizó que: “nosotros estamos trabajando todos los días de la semana (de lunes a viernes) entregando raciones para 400 personas, los sábados se aumentó más de lo normal porque los fines de semana no tenemos comedor comunitario por eso se implementó esta cena, organizada por la comunidad”, y mencionó que “la situación es compleja y por eso queremos agradecer a los ciudadanos, a los políticos, a quienes están poniendo el hombro para que quienes menos tienen no sientan tanto el impacto”, dijo emocionado el padre Daniel Petelín.

