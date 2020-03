GUARDAVIDAS DE LAS TERMAS DEL PERILAGO CLAUSURARON LAS PILETAS TERMALES POR RECLAMOS SALARIALES

Un grupo de guardavidas que están contratados por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) impidieron que usuarios locales y turistas pudieran utilizar las piletas de los complejos termales de Punta Viracho y Termas del Ayuí, aduciendo que están en “retención de servicios”. La medida mantiene paralizados los dos complejos en el último fin de semana antes del inicio de las clases que siempre tienen un impulso especial de ingresantes que quieren darse “el ultimo chapuzón” del verano y que, lamentablemente, se encuentra con la “retención de servicios”.

Un móvil de este medio que concurrió al llamado de los huelguistas para escuchar su reclamo, se encontró que un compacto grupo de guardavidas se habían atrincherado en el portón de acceso a las Termas del Ayuí e informaban a los usuarios que “no pueden ingresar a las piletas, porque no hay ninguna seguridad”, mientras otro grupo y personal de mantenimiento, se encontraban en una rueda de mate, sentados a la espera de que lleguen las soluciones.

Se pudo escuchar el reclamo de un grupo familiar compuesto por un padre y dos hijos, que querían ingresar a las piletas bajo su responsabilidad pero los guardavidas adujeron que “no pueden entrar”, el hombre enojado espeto que “yo pague la entrada, como no me voy a poder bañar”, la respuesta fue definitivamente negativa “no señor, no puede meterse al agua”.

Miguel Aguirre, quien supo ser delegado de los guardavidas hace dos décadas, asumió nuevamente su papel ante la prensa convocada en el lugar: “la medida que estamos llevando adelante cuenta con el acompañamiento de SIGURA y la CTA de los Trabajadores Concordia, quienes en asamblea ante los responsables del organismo exigimos que se pague lo comprometido”, adujo que las condiciones de contratación “no son las ideales” y que “se nos adeudan dos meses de trabajo “, rezongando que “resulta de suma gravedad que los funcionarios a cargo de este Organismo no hayan previsto los contratos para la temporada y a su vez pretenda pagarnos enero y febrero, en lugar de con un aumento, con un recorte” esto, dijo el veterano guardavidas “es inadmisible”.

Los guardavidas de la CODESAL con su «retencion de servicios» clausuraron los dos complejos termales del Perilago de Salto Grande.

EMPUJANDO LA CAMIONETA:

Mientras los guardavidas expresaban sus razones, tres personas empujaban una camioneta Nissan de la CODESAL que “tiene roto el arranque, pero no hay plata para arreglarla, dicen de arriba, así que hay que empujarla”, agregaron los guardavidas los que también agregaron que la prensa provincial se está haciendo eco de lo que venimos denunciando como el estado desastroso de las instalaciones y que presupuesto e ingresos hay pero no sabemos cómo lo están gastando, en el personal no.”

“QUE VENGA GIANO”

Al retirarse los periodistas uno de los complotados pegó un grito “Que venga Giano !”, como se sabe el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se había puesto la Codesal al hombro y le había prometido al gobernador que la “voy a sacar adelante” pero después había confesado para propios y extraños que “esto es mucho más complicado”. Tanto que en una sola gestión de gobierno la CODESAL tuvo tres presidentes: un empresario gastronómico (Ostrovsky) un contador público (Oneto) y un abogado (Rodríguez), el primero se ocupó en destruir todo lo que pudo, el segundo un buen hombre que termino enfermo y el tercero que solo debe administrar los dos complejos termales, y dos playas (Viracho y Playa Sol) ya que toda la Península Soler están siendo atendidas por un convenio de casi 30 millones de pesos por la Municipalidad de Concordia, a pesar de su temple y bonhomía le resulta dificultoso administrar dos complejos termales teniendo un presupuesto de 80 millones anuales.

En tanto, el creador de la CODESAL, Luis Mazurier, dijo anoche que “un proyecto que nació para crecer, no solo se estancó sino que se le rompió la caja de cambios, solo tiene un cambio y es “marcha atrás”.

Imagen: Esperando las soluciones no dejan ingresar a turistas y visitantes en el ultimo fin de semana antes del inicio de clases. Grave para una ciudad que quiere ser turística.

