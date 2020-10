Guillermo Vilas y su eterna lucha por ser número 1 del mundo

Este martes se estrena en Netflix la película documental “Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada”. Los detalles de una investigación que lleva adelante Eduardo Pippo.

Este martes 27 de octubre Netflix estrena un documental sobre Guillermo Vilas y su lucha por demostrar que en su momento fue el número 1 del mundo en la ATP. Sin embargo, debido a una serie de “fallas operativas, que se sumaron a errores humanos y faltas de información”, el gran Willy nunca pudo llegar a la cima del ranking.

En diálogo con Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, el periodista a cargo de la investigación Eduardo Puppo, aseguró que “dudábamos si había sido el número 1 en 1977. El reclamó pero nunca fue escuchado y cuando le dieron el número 1 a una australiana en 2007, me despertó esa enjundia periodística: Vilas ya no estaba reclamando; esto fue una cosa ajena a él; empecé en 2007 y se lo dije en 2013; me topé con una pared muy grande; cómo conseguir los resultados”

“Hoy es fácil, lo buscas en Google. Pero tenía que buscar 22545 resultados; el ATP no tenía todos los resultados, y tardé 6 años; eran promedios matemáticos y yo solo no podía; surgió la figura de un matemático rumano y ahí saltaron las fallas operativas y humanas. Y ahí saltó que Vilas fue número 1 cinco semanas de 1975 y dos semanas de 1976. Está corroborado, constatado y el ATP no lo pudo refutar”.



“Vilas siempre fue un obsesivo y el ego que tiene que tener una mente de esta calidad, que son mentes que no comprendemos; más allá de la soberbia y ególatra, reclamó lo que creía correcto y no fue escuchado. 45 años después fue descubierto, tenemos 1200 pruebas de época y revivimos como en el túnel del tiempo, día por día lo que fue pasando”, contó Puppo.

En ese sentido, consideró que “son fallas operativas, que se sumaron a fallas humanas y faltas de información, que no se cargaban como hoy”. “Mi casa sigue estando llena de papeles; gracias a mi señora que fue jugadora de tenis, comprendió el espíritu de mi investigación. Queremos que se restituya; va a ser muy importante para la vida de Vilas y pensando que no siempre las causas que creemos perdidas, están perdidas; hay que seguir luchando”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...