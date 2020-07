GUSTAVO CÁNOVA: “NOS ESTAMOS ADAPTANDO A LO QUE ESTÁ PASANDO”

GUSTAVO CÁNOVA

Gustavo Cánova, Director de la Dirección de Políticas del Centro de Fortalecimiento Social, área dependiente de la Secretaria de Salud y Deporte de la Municipalidad de Concordia, donde se trabaja con tres programas que abordan problemáticas sociales y actuales, como lo son, el Programa de Violencia Familiar y de Género, Línea de la Niñez y Adolescencia y el Programa de Abordaje a las Conductas Adictivas y Consumos Problemáticos, habla de cómo se están llevando a cabo las atenciones y modalidades en dicha dirección en este escenario de Distanciamiento Social, Obligatorio y Preventivo debido al Covid – 19.

Para iniciar el funcionario analizó el escenario actual: “Estamos viviendo una situación muy extraña para lo que estábamos acostumbrados en la vida normal, nunca pasó algo así, la pos pandemia también va a hacer que modifiquemos algunos métodos de vida, porque todavía no sabemos cuándo termina esto, los científicos indican que esto termine en el mes de octubre o noviembre, pero no sabemos a ciencia cierta cuando va a finalizar realmente, mientras tantos nos estamos adaptando a lo que está pasando, respetando los protocolos que impone la municipalidad hoy, Concordia realmente, en proporción a la cantidad de habitantes que tiene, creo que se están haciendo las cosas muy bien, en comparación con otros lugares de la Argentina”.

Con respecto a la Dirección que conduce expresó: “Nosotros desde Fortalecimiento empezamos a trabajar a partir del segundo Decreto que sacó el Gobierno Nacional, donde se habilitaba a funcionar a las instituciones que trabajaban con la problemática de la violencia de género, porque se había detectado que a raíz de la pandemia y de este aislamiento social, en un determinado momento empezó a producir un tipo de violencia, es así que comenzamos a trabajar en atención de forma virtual con los profesionales en los casos urgentes que habían quedado y que ellos consideraban que eran de necesidad”.

“Después de las habilitaciones, se comenzó a hacer una atención personalizada respetando el protocolo y las medidas de seguridad correspondiente a esta emergencia sanitaria, distanciamiento, alcohol en gel y demás, y hacíamos un tratamiento psicológico individual no más de dos personas por consultorio, hoy hemos avanzado un poquito más, gracias a la situación controlada en Entre Ríos y Concordia principalmente, y ya empezamos a hacer los tratamientos grupales tanto de mujeres como de hombres, de hasta seis personas”.

“Con respecto a las modalidades de atención, se reúne el equipo de violencia, se conversó la situación como estaba, pusimos sobre la mesa, la necesidad de la atención, porque no es lo mismo la atención virtual que la atención personalizada, cuando vos tenes a la persona en frente tuyo y estás hablando cara a cara con esa persona, el psicólogo tiene otras perspectivas de ese proceso, para el profesional es importante porque puede deducir otras cosas a través de los gestos y demás que por ahí no se ven en una atención virtual, a partir de ahí nos sentamos, pusimos las cartas que teníamos y cada uno opinó la forma en que podíamos empezar a trabajar y llegamos a la determinación entre todos de comenzar a hacer una atención grupal de hasta seis personas en relación al espacio físico de Fortalecimiento hoy. Lo otro que dejamos en claro, es ir viendo día a día como va la marcha de esta pandemia, para entonces ver si podemos ir sumando el número, el gobernador habilitó hasta diez personas, pero nosotros vamos a ir viendo depende de la demanda, porque es mucha la que tenemos, a medida que podemos vamos dando respuestas”.

“Te voy a dar un ejemplo, cuando recién asumió el intendente Enrique Cresto, asumimos con una inundación grandísima, se hizo el traslado de familias a los centros de evacuados que se crearon, la primera semana que vive esa familia en el centro de evacuados, todo es tranquilo, hasta novedoso, la segunda semana ya es molesto y uno mira para todos los costados y la tercera semana ya te molesta todo, en esto pasa lo mismo, llevamos casi 110 días de encierro, la mayoría de la gente en Concordia vive en viviendas, muy poca en departamentos, imagínate en Buenos Aires, tener chicos de 4 o 5 años en un quinto piso 110 días, siempre llega un momento que la situación no es la misma, entonces comienzan a aparecer los roces y ahí aparece la violencia, por eso se da que los números de casos de violencia, han aumentado”.

PROGRAMA DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

“El área de adicciones está haciendo atención individual para los casos urgentes, también realizaban atención grupal con dispositivos digitales, y en los próximos días, con todos los protocolos sanitarios comenzarán de a poco con las actividades grupales de hasta diez personas. Con respecto a los Consumos Problemáticos, en esta situación de pandemia también se ha agravado”.

PROGRAMA 102, LÍNEA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

“El Programa 102, Línea de la Niñez y Adolescencia, se sigue ateniendo a través de la línea que es gratuita, pero también se han realizado spots publicitarios con los operadores del programa, que se basaron en los llamados y consultas que fuimos recibiendo y para evacuar esas consultas realizamos esos spots publicitarios, con temas de como contener los chicos en el encierro, que tareas asignarles, la postura de los papás, comportamiento, todo lo que se pueda aconsejar para poder atenuar el impacto de los niños y sus familias en este contexto de encierro”.

NUEVO PROGRAMA “INFANCIAS”

“El año pasado nosotros veníamos trabajando muy bien con las dos líneas del 102 que hay en la provincia. Para los que no saben, en la provincia hay tres líneas del 102, una es de Paraná que depende del Copnaf, después esta la línea de Concepción del Uruguay y la de Concordia, venimos trabajando en conjunto para poder trabajar en un mismo lineamiento, entonces ese lineamiento es que la línea 102 tiene que ser una línea gratuita de contención y escucha, no de atención, y el único que estaba trabajando en atención psicología era Concordia, entonces los psicólogos que trabajaban en el 102, ahora están armando un proyecto nuevo que se llamará “Programa Infancias”, para empezar a atender a niños de 4 a 11 años, que no hay en Concordia, solo en el Hospital Heras hay dos psicólogos que trabajan esas edades y la edad adolescencia lo trabaja el Hospital Masvernat”.

“Entonces la necesidad de los profesionales fue de trabajar en esas edades de 4 a 11 años, trabajar con toda la acción de un área de niños, y temáticas como bullying, maltrato, abuso, etc., eso lo están plasmando en un programa y en un proyecto, para después presentarlo oportunamente al Secretario de Salud Mauro García, y yo creo que a los 30 días de su presentación, ya estaríamos habilitando esa área y realizando el lanzamiento de la misma, es así que el Centro de Fortalecimiento con esta nueva área, tendrá cuatro programas de atención”.

ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES

“Fortalecimiento Social, también tiene una articulación con otras instituciones y otras áreas, por ejemplo, con todas las áreas de violencia, se ha detectado nuevas violencias con el tema de pandemia y los profesionales se hacen interconsultas, con otras instituciones. Hay profesionales en Fortalecimiento que trabajan en otras instituciones también, y por eso estamos intercomunicados con otras áreas para trabajar en red, en esta intercomunicación hemos avanzado muchísimo”.

“En tema de niñez y el área de adicciones también, se han preparado charlas, jornadas en escuelas, en los barrios y demás. Si bien ahora por el contexto de pandemia, muchas cosas se han cortado, se mantiene el contacto con otras instituciones”.

PANDEMIA, CONTROLES EN LOS ACCESOS Y COLABORACIÓN CONSTANTE

“Hay personal de Fortalecimiento que están colaborando en la 015, en los controles del acceso de la ruta, es un trabajo complicado, pero tenemos que colaborar, por eso estamos como estamos, controlados con la circulación del virus”.

“Trabajamos en red con merenderos, consiguiendo cosas, dando una mano en lo que se pueda colaborar también”.

“Esta situación no es fácil, en lo económico costará salir, cuando esto termine, hay que comenzar con lo otro porque esto va a dejar secuelas, hay empresas que se han fundido, hay gente que esta desesperada, el comercio no vende, el municipio tiene los mismos empleados, los mismos sueldos, vos tenes que poner a funcionar los vehículos todos los días, tenes que poner combustible, los insumos, etc., no es fácil, es una situación compleja, al Intendente (Alfredo Francolini) le tocó hacer malabares, pero está acompañando”. “Hay que empezar a encarar como vamos a trabajar en el año 2021”.

“Veníamos con mucho impulso, con presencia en escuelas, en instituciones, son temáticas delicadas, veníamos haciendo un trabajo articulado muy bueno, esto corto todo, tuvimos que volver a foja cero y nos quedó ese sabor amargo de no poder continuar trabajando con todo lo que estábamos haciendo y adaptarnos a esto nuevo que es la pandemia”.

ESCENARIO SANITARIO Y SALUD

“Dentro de este escenario, salud se ha preparado para tener las respuestas necesarias, salud está trabajando bien, a pesar de los pocos medios con que se cuenta, se están haciendo las cosas muy bien, quizás se hacen observaciones malas en algunas cuestiones, pero se viene trabajando bien teniendo en cuenta lo nuevo de esta pandemia”.

“El municipio tiene una comunicación permanente con la provincia, trabajando codo a codo, las consultas son permanentes si habilitamos o no habilitamos, es buenísimo tener una relación así para ir en el mismo sentido y en la misma dirección”.

MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL

“Me informo constantemente y veo todo lo que está pasando en otros países, y la verdad que en Argentina al Presidente (Alberto Fernández) lo tengo que felicitar, está peleando con un montón de cosas, no lo veo solo, pero tenemos que acompañarlo más todos, tenemos que terminar con la grieta política, el país está atravesando una situación difícil y hay que terminar con todas estas idioteces políticas y diferencias. Tenemos que salir de esto todos juntos, sentémonos, dejemos esto de lado y encaremos todos juntos. Somos adultos veamos como la pelemos, pasemos este momento, después vemos como seguimos en el tema económico. En ningún país escuche que se esté ayudando a la gente como en Argentina. No es fácil, pero acompañémoslo, nosotros ya estamos, somos adultos, pero tratemos de arreglar esto para el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Para finalizar el funcionario Cánova recordó: “Fortalecimiento Social realizó una reapertura gradual de 8 a 12 horas, de lunes a viernes, pueden comunicarse al (0345 -4216550) para sacar turno, para consultar inquietudes, se realiza atención individual con todos los protocolos sanitarios, y por la tarde hay horarios grupales, pero son derivados y organizado de lo que hacemos a la mañana”.

