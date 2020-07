HABLO ANTONIO GALLI, HERMANO DE LA DOCENTE ASESINADA: “SI ME CRUZO CON EL ASESINO LO MATO Y YA ESTÁ”

Ayer lunes alrededor de las 10 de la mañana, familiares, alumnos y amistades de la profesora Teresita Galli, la docente asesinada, marcharon para pedir justicia por el crimen. La movilización llegó hasta la sede de Tribunales, donde familiares de la víctima fueron recibidos por los fiscales que investigan la causa.

Minutos antes del inicio de la marcha, mientras llega una gran cantidad de gente y se aprestaban a iniciar la movilización, frente a la Escuela de Comercio. El hermano de la víctima, con la mirada perdida y con rasgos de dolor en su rostro, habló con nuestro medio.

En este sentido, Antonio Galli, hermano de María Teresa, expresó ante cronistas de este medio que: “los alumnos organizaron la marcha y nos solidarizamos con los chicos, ella (por su hermana) dio clases 30 años en Comercio N°1. La verdad que mi hermana era muy conocida. Todos los días hay un caso y esta vez nos tocó a nosotros. Estamos muy mal, no lo podemos creer”, dijo y reconoció que “se me pasó la furia ahora, estuve muy enfurecido. Los jueces tienen que ver acá, la justicia déjenla de lado no la nombren más, son ellos los que largan a estos delincuentes”, dijo.

Del mismo modo y todavía dolido por el mal momento que están atravesando, Antonio advirtió que: “toda la sociedad piensa que le va a ocurrir y termina ocurriendo como nos pasó a nosotros. Tu hermana está en peligro en este momento y es por estos señores que largan a los presos si ya vimos que largaron a todos, ahí están las consecuencias”, espetó.

Galli exclamó además que: “el asesino tendría que estar preso, es golpeador, tendría que estar preso y lo largan. La sociedad está cansada y si no tendríamos que cambiar a los jueces y ponernos a nosotros de jueces y hacer justicia ciudadana. Hiciste una macana fuera de la ley y cumplí con la ley”, insistió y reconoció que “yo no hablé con los jueces, pero les pido que se pongan a la altura porque la ciudadanía ya está cansada, si esto no es para tomar medidas no va a faltar nada para que las tomemos”, advirtió.

Por último y en relación a la pena que le podría caber al homicida, Galli dijo: “no sé cuánto es la perpetua. 200 años por lo menos porque la perpetua me parece que es muy poco, 20 años, después 10, después 5, después 3, después 2 y después 1”, dijo y aclaró que: “si tengo la oportunidad de cruzarme con el asesino lo mato y ya está. Yo no tengo nada que perder”, y advirtió que “al juez que lo larga lo voy a tener anotado como tengo a todos los jueces con apellido y nombre. Todos los que están acá piensan lo mismo”, aclaró Antonio Galli.

