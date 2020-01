HABRÍAN VIOLADO ENTRE VARIOS A UNA JOVEN DE 22 AÑOS EN EL ASENTAMIENTO LA BIANCA

Familiares de una joven radicaron una denuncia en la comisaría sexta de La Bianca, dando cuenta de que la víctima (actualmente internada en el Hospital Masvernat) había sido drogada, que había sido violada entre varios, que le habían tapado la boca con trapos, que la habían maltratado y empalado en el asentamiento de La Bianca en las primeras horas del miércoles 1ro de enero. Los mismos familiares de la joven escracharon a través de las redes sociales a los presuntos autores del aberrante hecho.

Miguel Espíndola, vecino del asentamiento la Bianca, quien es una de las personas señaladas por los familiares de la joven que aseguran en la denuncia policial y en las redes sociales, fue violada y empalada, le dijo a cronistas de EL SOL que “yo estoy quemado por todos lados por este problema que hubo, yo no tengo nada que ver con eso de la violación de la chica. Yo no se que le pasó a esa chica porque yo mismo la acompañé a ella porque yo mismo la llevé hasta la casa de ella”, aseguró Miguel.

Del mismo Espíndola dijo que “yo lo que quiero saber es por que me están quemando a mi por facebook, a mi me están tratando de violador, dicen que fui yo, pero nada que ver, yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a esa chica”, insistió y agregó “|ella llegó llorando acá a mi casa buscando a su marido y diciendo que su marido la había dejado, en ese momento la despierto a mi señora, a eso de las 7 de la mañana y salí en bicicleta a buscarla porque ella se estaba yendo”, comentó.

En ese mismo sentido el hombre acusado en la denuncia policial y en las redes sociales de violar a la joven, reclamó que “yo quiero saber quien me hizo la denuncia y me sacó por el facebook como que yo soy un violador y que abusé de la chica, pero nada que ver. Yo soy una persona grande -dijo- no lo hice a eso cuando era gurí, menos lo voy a hacer ahora que tengo 44 años”, aseguró.

A MI ME AMENAZARON QUE ME IBAN A QUEMAR LA CASA SI DECLARABA

Estela Maris Espíndola, hermana del hombre denunciado de haber abusado de la joven, le dijo a nuestro medio que “eso que están diciendo es todo mentira, lo que dicen de que mi hermano se aprovechó de Milagros Antonela Godoy es todo mentira. Es piba en la noche de fin de año estuvo conmigo en el baile, después yo la dejé y nos volvimos a encontrar con ella en la esquina de la plaza de La Bianca. Ella estaba llorando y me dijo que supuestamente el marido le había dicho que la iba a matar si aparecía por la casa”, y agregó que “Milagros me pidió que la acompañara a comprar droga y yo la acompañé, ella se compró como 5 bolsitas, para eso eran más de la cuatro de la madrugada, nos fuimos a la plaza y ella se acostó con un par de pibes”, aseguró Espíndola.

“El primero al mediodía los familiares de Milagros vinieron y le tirotearon la casa de mi hermano Miguel porque dicen que mi hermano la violó”, dijo Estela Maris, al tiempo que agregó: “según denuncian, dicen que la chica fue al baño, que le taparon la boca y que la violaron entre varios y que mis dos cuñadas hacían de campana en la puerta del baño, eso es mentira”, no obstante aclaró que “en la denuncia, la chica dice que mi hermano la violó en la cama matrimonial en su casa, se contradicen y es todo mentira”, insistió la hermana de uno de los acusados.

“Yo quiero denunciar -dijo estela Maris- que a mi me amenazaron que si yo hacía alguna denuncia o declaraba me iban a quemar la casa, por eso yo lo único que hice fue acompañar a mi hermano a los tribunales para que él aclare que fue lo que pasó”, aseguró Espíndola.

NO ES MUCHO LO QUE SE SABE DE LA CAUSA

En este sentido, el Fiscal José Costa, le dijo a nuestro medio que “la joven se presentó en tribunales para declarar el viernes. La causa está en manos de la fiscal Julia Rivoira, quien está de turno. No es mucho lo que se sabe de la causa”, dijo e insistió con que “no tengo mucha información al respecto. Hay que tener en cuenta que se trata de un delito de índole privado por lo que se resguarda la identidad de la damnificada para no ser revictimizada”, dijo EL Coordinador de Fiscales.

LA DENUNCIA FUE RADICADA EN LA COMISARÍA SEXTA DE LA BIANCA

El Comisario Jorge Cancio, como Jefe de Policía Departamental de Concordia, confirmó la radicación de la denuncia en la Comisaría 6º, “sólo puedo confirmar que hubo una denuncia. Nosotros como auxiliares de la Justicia estamos a disposición del magistrado interviniente para cualquier procedimiento que quiere realizar en relación a este caso”, dijo. Asimismo el comisario explicó que “el protocolo que se sigue en estos casos apunta a que la menor cantidad de gente se entere del tema para resguardar a la víctima. Creo que la única perjudicada es nuevamente la víctima en el caso de ser cierto el hecho porque están haciendo público un delito de instancia privada, al divulgarlo en las redes sociales”, lamentó el comisario y aseguró que “al publicar estas cosas la revictimizan a la víctima porque la hacen revivir lo feo que ocurrió; lo malo que le tocó vivir, y solucionar no solucionan nada porque está actuando la Justicia”, espetó.

