Hallaron un caballo mutilado en un campo entrerriano

El animal presentaba cortes en la parte de la quijada y la zona intestinal. El dueño del animal aseguró que un veterinario le indicó que no son hechos naturales. «Es creer o reventar», apuntó.

1 ComentariosEnviarImprimir

Hallaron un caballo mutilado este sábado en un campo ubicado en la zona de las localidades de Lucas González y Mansilla; las imágenes fueron difundidas por el arrendatario de la propiedad, Juan Orlandi, un abogado de Nogoyá.

«No es la primera vez que me pasa esto, era un animal que hace dos días se montó y andaba perfecto; fue encontrado muerto con esos raros cortes casi de cirujano», posteó Orlandi en sus redes sociales.

«Me han dicho que pueden ser animales que le comen esa parte, pero lo extraño, como en otros casos que me ha pasado y he compartido, es que los otros animales no se acercan y cuando vienen pasando cerca salen espantados», aseguró el damnificado.

Y continuó: «En otro caso, un veterinario me dijo que no es natural; sé que son casos que se repiten en muchos campos, especialmente de noche, para mi es creer o reventar».

El animal presentaba perfectos cortes en la parte de la quijada y la zona intestinal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...