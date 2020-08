HAY MÁS DE 200 PERSONAS EN AISLAMIENTO POR SOSPECHA DE CORONAVIRUS EN CONCORDIA

Esta mañana, la confirmación de 11 nuevos casos de coronavirus Covid-19 llevó el total de casos en Concordia a 28 desde el comienzo de la emergencia. El 90 % de los casos se produjeron, precisamente, por incumplir las medidas preventivas.

El intendente Alfredo Francolini se pronunció por el aumento de casos diarios en Concordia. «Los contagios ocurrieron por juntarse a tomar mate, por los asados con amigos, por no usar el barbijo, por no hacer caso de las recomendaciones sanitarias, por creer que la situación no es tan grave como se dice, etc».

«El Covid-19 no viene a buscarnos a nuestras casas. Nosotros salimos a encontrarlo cuando nos comportamos con negligencia y nos arriesgamos a contagiarnos haciendo lo que no tenemos que hacer», expresa en un comunicado.

«Más allá de las acciones preventivas impulsadas por el COES; lo que ocurra en el futuro depende principalmente del compromiso de todos y cada uno de los concordienses. Lo que cada uno haga para cuidarse y cuidar a los demás determinará, en gran medida, la evolución de la curva de contagios».

En estos momentos, es importantísimo:

– Quedarse en casa el mayor tiempo posible.

– No realizar reuniones familiares ni sociales. (Ej.: no hay que hacer el asado del fin de semana, los festejos de cumpleaños ni la juntada con toda la familia).

– No circular por la ciudad si no es estrictamente necesario.

– No ir a tomar mates, pasear ni juntarse con amigos o la familia en plazas, parques y lugares de esparcimiento (a excepción de la práctica de las actividades deportivas autorizadas).

– Que por cada familia una sola persona se encargue de las compras, trámites y cuestiones similares.

– Respetar el distanciamiento social en todos los ámbitos.

– Usar barbijos o tapabocas caseros.

– Lavarse bien las manos y usar alcohol en gel.

– Atender prioritariamente la higiene personal, en el hogar y en el lugar de trabajo.

Asimismo, el COES recuerda que las personas comprendidas en los grupos de riesgo, principalmente los adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o defensas vulneradas por alguna patología, deben cumplir estrictamente las medidas aconsejadas. Del mismo modo que en el ámbito familiar debe hacerse todo lo posible para garantizar estos cuidados.

«En estos momentos, depende de vos que en Concordia nos nos pase lo que hoy pasa en otras ciudades y países», finaliza.

