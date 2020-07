EN PLENA PANDEMIA

Las canchas de fútbol 5 cumplieron cuatro meses sin abrir y sus propietarios deben reinventarse para subsistir. Tal es el caso del dueño del “Terreno”, que puso un Drugstore para seguir peleándola día a día.

En dialogo con El Sol-Tele5, Adrián Trinidad afirmó que no era la idea, pero hay que reinventarse: “Hace más de cuatro meses que estamos con las puertas cerradas y hoy dada la situación de que todavía no habilitan nuestro rubro, con la ayuda de muchos amigos y la familia, que siempre están ahí apoyándonos en las malas decidimos, armar un Drugstore como para pasar el momento”.

Con respecto a la situación de las canchas de fútbol 5, Trinidad manifestó que es algo muy duro: “No se sabe qué va a pasar, esto ya no da para más, pero por suerte tenemos gente buena que nos ayudó para que podamos abrir este kiosco”.

El ex jugador de Colegiales, Santa María de Oro y Defensores de Nébel, entre otros equipos, recordó que han presentado protocolos de metegol humano como lo están haciendo por ejemplo en la ciudad de Rosario, pero no tuvieron respuesta. “Tenemos todos los elementos de higiene y tanto familiares como amigos me han ayudado a comprar la pistolita para tomar la temperatura. Hay mucha gente que depende de esto y está en la ruina, por eso necesitamos que se reactive el rubro en Concordia”.

Por último, Adrián, el dueño de Drugstore MyB, emprendimiento que lleva por nombre las iniciales de sus hijos, remarcó: “Ojalá tengamos suerte y podamos llevar esto adelante”.

