Hoteleros y gastronómicos rechazan nuevos aumentos del Impuesto Inmobiliario

Mediante una nota, las cinco filiales entrerrianas de la Federación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina hicieron llegar al gobernador su “preocupación” por la última actualización, alertándolo sobre la sustentabilidad de varios establecimientos del rubro.

Reunidos todos los presidentes de las 5 filiales de FEHGRA de la provincia de Entre Ríos (Paraná, Concordia, Colón, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay) hemos decidido, por medio de la presente, hacerle llegar nuestra profunda preocupación y a su vez manifestar nuestro rechazo a los nuevos aumentos en los importes que estamos recibiendo, no solo los establecimientos hoteleros y gastronómicos sino en general, del Impuesto Inmobiliario provincial.

Este es un impuesto que desde hace muchos años tiene valores muy altos. Ya en tiempos pasados hemos realizado gestiones para tratar de que se tenga consideración con los mismos, pero nunca se ha llegado a una buena solución. Lo recibido este año, con el aumento desproporcionado incorporado y desentendiéndose de la realidad que vive el sector y el país, hace que el mismo sea realmente insostenible.

Es un impuesto que, además, tiene una gran dosis de inequidad incorporada en su formula polinómica, que hace que establecimientos de similares características paguen importes totalmente dispares. En muchos casos, con los valores tan desproporcionadamente altos que tienen esas propiedades, pareciera que muchos propietarios fueran locatarios de su propio establecimiento respecto de la provincia.

De continuarse con la idea de mantener el mismo, generará muchísimos inconvenientes a los existentes en las finanzas de los establecimientos, está demás decir que estos costos no se pueden trasladar a nuestras tarifas, corno no se ha podido trasladar la inflación de los últimos años a los precios de los servicios y que han generado un retraso importante en el sector, causándole no solo en algunos casos pérdida de rentabilidad sino pérdidas materiales y cierres de establecimientos, como se puede observar a diario en las noticias.

También, y quizás es redundante mencionarlo, está provocando que se estén dando de baja o manteniendo en «stand by» muchas inversiones en todo el sector, paraliza el crecimiento. Es un impuesto cuyo mayor impacto lo están padeciendo todas las construcciones nuevas y también la de los últimos 10 ó 15 años.

Creernos y entendemos que para crecer y sacar adelante a nuestra querida provincia y también a nuestro país, el Estado debe generar las políticas necesarias para que los emprendedores puedan generar empleo genuino y sustentable a través de sus emprendimientos.

Todos están muy esperanzados siempre de hacerlo, pero estamos inmersos en una realidad en la que hay un asedio impositivo nacional, provincial y municipal, nunca visto con anterioridad y está agobiando y paralizando el crecimiento, este impuesto sigue en ese camino y que es el que nos ha conducido hasta donde estarnos. Necesitamos se revierta esta situación de manera urgente.

Sin más, quedando a su entera disposición, y a la espera de una pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra más distinguida consideración.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...