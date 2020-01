INCREÍBLE PERO REAL: EL LA QUISO MATAR Y LUEGO SE DISPARÓ; SOBREVIVIERON Y AHORA ELLA LO VISITA EN LA CÁRCEL

TONTA-RETONTA

En mayo del 2018, Eduardo Palacios le disparó a su ex y luego se disparó en la sien. Ambos sobrevivieron y él fue condenado. A casi dos años del hecho, la familia del hombre afirma que ella lo visita en la cárcel y quieren impedirlo.

El 2 de mayo de 2018, Eduardo Roque Palacios, en ese entonces de 54 años, llegó hasta la casa de su ex pareja, Patricia Bordón, y le efectuó dos disparos de arma de fuego en la cara. Acto seguido, creyéndola muerta, se descerrajó un tiro en la sien.

A pesar de todo, ambos sobrevivieron. El hombre fue condenado a 12 años de prisión. El hecho ocurrió en Concordia.

El hijo de Palacios, de 21 años, señaló que Bordón va a visitarlo a la Unidad Penal Nº 3 y pedirá a la justicia que se lo impidan.

«Fue un hecho trágico», afirma el joven al referirse a lo sucedido en el local de boulevard San Lorenzo, donde estaba Bordón. Y recordó que tras la recuperación y estando con preventiva, a su padre «le dieron domiciliaria, pero ella lo denunció porque la amenazó y lo enviaron a la unidad penal».

«El 24 de diciembre fuimos a visitarlo, pero nos encontramos con la sorpresa que Bordón lo estaba visitando, después de todo lo que pasamos. Dimos aviso a las autoridades del penal pero nos dijeron que no podían hacer nada porque no tenían orden de no dejarla pasar», señaló.

Buscaron asesoramiento legal y un abogado les dijo que «solamente podían dejarla pasar con una orden del juez que la autorice y antes de ese proceso ambos tienen que ser vistos por un psicólogo, porque no es una relación común sino una obsesión, una relación enfermiza».

