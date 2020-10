INSPECTORES DE TRÁNSITO AMENAZARON CON NO SALIR A LA CALLE HOY

Lo resuelto está relacionado con que si desde el Ejecutivo no brindan un panorama sobre lo que realmente sucede en la dependencia con los casos de COVID-19, la medida se hará efectiva este miércoles, según lo expresado por los Inspectores de Tránsito en un comunicado.

A raíz de la versión (ahora confirmada) de público conocimiento que da cuenta sobre un caso positivo de Coronavirus en una trabajadora de la Central de Tránsito que cumplía funciones en el depósito de motos, las autoridades de la dependencia informaron que el personal de esa sección se encuentra totalmente aislado.

Ante esta preocupante realidad, los delegados de los trabajadores de la Central de Tránsito señalaron ante cronistas de este medio que “como no tenemos información de nada de lo que está sucediendo, el Ejecutivo no nos brindan un panorama de la situación, no brindaremos el servicio en la ciudad en la jornada de este miércoles”, adelantaron y remarcaron que “tenemos la necesidad de que se realicen hisopados con frecuencia a todo el personal de la repartición y que se refuercen las partidas de elementos de higiene. Esto se debe a que los agentes e inspectores nos encontramos desarrollando tareas de control en los accesos y también dentro de la ciudad”. Además “de las habituales tareas de renovación de licencias de conducir, cursos del área educación vial y trámites del área transporte”, acotaron. Además, los funcionarios aclararon a la comunidad que: “todos estos lugares son de mucha concurrencia y pueden transformarse en un foco de contagio masivo muy peligroso, por lo tanto es que elevaremos estos petitorios a fin de cuidar a toda la población”.

Por su parte, Walter Báez, como titular de la Central de Tránsito explicó que “este nuevo caso “es preocupante para nosotros y sabemos que la única solución para todos fue lanzar un pedido de aislamiento para que se cumpla la cuarentena correspondiente”, y detalló que “una mujer que cumplía funciones en el Depósito de Motos de la ciudad, sector donde se entregan los vehículos secuestrados del departamento”, y aclaró además que “todo el personal de esta repartición siempre estuvo a disposición para el control de los accesos, para brindar ayuda en cuanto a la toma de datos en los controles”.

