INTENDENTE DE CHAJARÍ PREVÉ RETROCEDER SI LA SITUACION SE COMPLICA TRAS PRIMER CASO DE COVID-19

El Intendente Pedro Galimberti, encabezó este domingo una conferencia de prensa con la Directora del Hospital «Santa Rosa», Fernanda Lalosa. La misma tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural municipal y allí, el jefe comunal, se refirió al trabajo que le corresponde al Municipio, indicando que le concierne decidir, teniendo en cuenta la salud, sobre asuntos que hacen al día a día de la comunidad.

En este sentido, al ser consultado sobre qué ocurrirá con las actividades habilitadas, añadió que «las modificaciones, tanto sea en sostener lo que hemos logrado desde el punto de las habilitaciones, o tener que retroceder, va a ir dependiendo de cómo se van desenvolviendo las próximas horas. Si dentro de 3 o 4 días tenemos 3 o 4 casos eso nos va a obligar a retroceder, incluso a lo que ha sido la fase inicial, pero esto hay que ir monitereandolo en el día a día. Si la situación se complica nos obligará a sufrir un retroceso. Pero el análisis va a ser día a dia», remarcó.

Galimberti transmitió tranquilidad a los vecinos y afirmó que «Es una situación que hubiéramos preferido no tenerla» y que son tiempos de preocupación para quienes ejercen actividades de orden público. No obstante destacó que la situación sanitaria, en general es buena, y prueba de ellos es que de la provincia tienen sólo 31 casos, de los cuales sólo 6 están activos, ya que los restantes 25 fueron dados de alta.

«La salud es una cuestión primordial y la debemos cuidar», dijo el Intendente, y también afirmó que «a partir de ahora todo puede ser modificado. Esto significa que algunas autorizaciones pueden llegar a retrotraerse. Vamos a ver cómo avanza en los próximos días».

Medidas municipales

Las mismas se tomarán a partir del análisis de la situación sanitaria, día a día, aunque en la jornada de ayer ya se definieron algunos cambios orientados a poder desarrollar un control más exhaustivo en el ingreso, con multas importes y con la retención preventiva del vehiculo. Asimismo adelantó que desde este lunes se habilitará el ingreso por Av. Padre Gallay para el tránsito liviano, de carácter vecinal, y explicó que el sábado se mantuvo una reunión con representantes de la citricultura y el transporte, de la región, ya que «tenemos un intercambio con determinados lugares de la Argentina, que son esos lugares de riesgo, sobre los cuales habrá que trabajar un poco más». En cuanto a las medidas que se podrían tomar en el futuro el Intendente afirmó que si la situación sanitaria se agudiza se podría pensar en la creación de una terminal de carga, para quienes viajan a zonas de riesgo, e incluso el aislamiento.

El control de ingreso no es un mecanismo de detección del Coronavirus

Así lo afirmó el Presidente Municipal de Chajarí, Pedro Galimberti, quien agregó que «el arco de entrada no es una barrera donde el coronavirus viene y rebota». Seguidamente explicó que el trabajo que allí se realiza es el control de la documentación las personas que se están moviendo. En este sentido, en coincidencia con Fernanda Lalosa, recordó que la estadística indica que 8 de cada 10 personas no revelan síntomas. «Por tanto imagínense que es difícil para un médico o un profesional de la salud, detectar los síntomas, qué podríamos hacer nosotros», manifestó. En este mismo sentido, Lalosa señaló que el dato epidemiológico fundamental es saber de dónde viene la persona, si viene de donde hay circulación viral. Con respecto al registro de ingreso Lalosa añadió que «es válido, a veces, y a veces no, porque una persona puede tener fiebre hoy, ahora, ya, y puede pasar por ahí y no tenerla. No es parámetro», reveló.

Sobre el caso positivo y el trabajo del Hospital

La Directora del Hospital local, Fernanda Lalosa, informó que se trata de una persona jóven, que estuvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tiene un buen estado general de salud, que consultó en forma espontánea y que a partir de allí fue internado, se le tomó la muestra y fue aislado. Asimismo Lalosa explicó que se identificaron seis contactos estrechos, que ya están haciendo la cuarentena de 14 días, y que en caso que presenten sintomatología se los tomará como casos sospechosos. «En 14 días vamos a saber si hay más gente enferma, o no», indicó.

Lalosa también desmitió que se tuviera conocimiento del caso confirmado antes de la jornada de ayer e instó a la población a evitar difundir datos de la persona infectada. En cuanto a la capacidad de atención del nosocomio local la Directora manifestó que el Hospital está preparado y que tienen respiradores que podrán ser utilizados en la instancia previa a la derivación hacia Concordia, ya que el Hospital no cuenta con servicio de Terapia.

Ante la pregunta si se contempla la posibilidad de realizar test rápidos Fernanda Lalosa indicó que no, «que para eso tenemos que tener cierto número de personas infectadas. Eso no significa que a posteriori se determine hacerlo».

Vinculación de casos de Mocoretá con Chajarí

La Doctora Lalosa señaló que los casos recientes, confirmados en Mocoretá (Corrientes), estuvieron en Chajarí y que, en virtud de esta situación, de esta situación se presentaron 5 contactos que actualmente también están haciendo cuarentena. En este mismo sentido Lalosa anunció que el nosocomio a su cargo recibe, en forma permanente, a vecinos de Mocoretá que se atienden en Chajarí pero que a partir de hoy no se darán más turnos para residentes en la vecina localidad. «Vienen muchas embarazadas a tener sus hijos que ahora van a tener que ir a Monte Caseros, donde les corresponde», afirmó.

