JUBILADO PROVINCIAL RECLAMA QUE LOS DENTISTAS NO ATIENDEN POR EL IOSPER

Afiliado al IOSPER rezongó ante nuestro medio que le hacen el descuento para el aporte sagradamente todos los meses en el recibo de sueldo pero que no puede ir al dentista porque no atienden por la mutual.

En este sentido Raúl, jubilado de la Policía de Entre Ríos, señaló ante cronistas de este medio que “yo quiero hacer un reclamo -dijo mostrando el recibo de sueldo- a mi me descuenta $1.700 de aporte para la obra social IOSPER, yo tengo 38 años de antigüedad porque aporté como funcionario de la policía provincial. Y resulta que mi señora sufrió dos semanas seguidas, un problema con su dentadura, más concretamente en las muelas, mi señora no puede tomar cualquier medicamento porque es alérgica crónica y resulta que tuvo que aguantarse el dolor durante dos semanas porque los odontólogos no reciben a los afiliados a nuestra mutual porque ellos dicen que no reciben la cápita que tienen que recibir”, aseveró.

Asimismo el jubilado policial mencionó que “que para ir al dentista tuve que pagar de manera particular”, dijo malhumorado, al tiempo que agregó: “para arreglarle solamente uno de los problemas bucales que tenía mi señora me cobraron $1.600, además tuvimos que gastar más de $700 en unos productos para la limpieza de los dientes”, y recordó que “la semana que viene para extraerle una de las muelas tengo que pagar unos $2.000, más unos $500 pesos en otras cosas”, rezongó.

Finalmente el jubilado reclamó: “yo le exijo al señor Isaías Fernando Cañete, que es el presidente del IOSPER que por favor no haga política con la salud ajena ni con nuestros aportes porque hacer eso es inhumano y es un delito penal”, recordó.

