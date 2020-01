LA ASAMBLEA CIUDADANA SE MANIFESTÓ JUNTO A OTRAS INSTITUCIONES EN ADHESIÓN CON EL PUEBLO DE MENDOZA, EN CONTRA DE LA LEY DE MINERÍA

En nuestra ciudad también se registró una marcha pidiendo para “que no nos sigan envenenando”, en consonancia con la lucha popular de Mendoza y en contra de la mega minería.

El lema fue “exigir a nuestros representantes, la elaboración de leyes en favor del bienestar del pueblo y no de las grandes empresas”. La movida se realizó en Concordia con una marcha en apoyo al pueblo mendocino, se realizó frente el municipio, en la plaza 25 de Mayo.

En este sentido, Oscar Villanova, haciendo de vocero de los manifestantes, le dijo a cronistas de este medio que “hemos demostrado que esta pelea se gana en las calles”, dijo junto a los demás concurrentes que participaron de la convocatoria que prometió continuar para que nuestra provincia. No obstante agregó que: “lo que queremos es que no nos sigan envenenando con agrotóxicos, que no sigan fumigando nuestras escuelas, contaminando nuestros ríos y arroyos”, expresó eufóricamente Oscar.

El motivo de la realización de la marcha, el día lunes en nuestra ciudad, fue en adhesión a la situación que se vive en Mendoza, donde la presión social hizo que la legislatura de esa provincia derogue finalmente la nueva ley de minería, que se había aprobado el 20 de diciembre pero que desde que fue reglamentada por el gobernador de esa provincia, Rodolfo Suárez, fue blanco de duras críticas y masivas protestas frente a la gobernación.

Tanto el Senado -34 votos a favor y 2 en contra- como la Cámara de Diputados votaron para que se restablezca la nueva norma (7.722) y de este modo queda sin efecto la habilitación para utilizar sustancias químicas -cianuro, entre otras- para la explotación minera.

Vale recordar que el mandatario provincial había manifestado que “el primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo, ha habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, había dicho el mandatario.

